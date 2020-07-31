Армяне развернули масштабные фальсификации против Азербайджана в Google maps

Неудачные попытки Еревана добиться международного признания оккупации территорий Азербайджана не дают покоя мировому армянству. Они стремятся изыскать новые способы удовлетворения своих беспредельных территориальных притязаний путем масштабных фальсификаций в системе Google maps.

Все чаще мы сталкиваемся с тем, что в международной поисковой системе Google допускаются провокации в отношении Азербайджана. Нагорный Карабах и топонимы других оккупированных территорий Азербайджана периодически указываются на картах на армянском языке как "Нагорно-Карабахская Республика".

И если полное "отделение" оккупированного Нагорного Карабаха на этой карте армянам зафиксировать не удается, то на Google maps юридически азербайджанские анклавы Бархударлы, Верхняя Аскипара и Кярки указываются в составе Армении.

Игнорируя официальную карту Азербайджана, которая подтверждена в соответствующих документах ООН, армянство с большим усердием не только фальсифицирует историю, культуру, кухню и все, что связано с Азербайджаном, но и пытается "приватизировать" современную политическую карту страны. Армения не только не признает международное право и территориальную целостность АР, но и методично "арменизирует" азербайджанские топонимы на территории Азербайджана.

Пользуясь услугами поисковой системы Google, армянские фальсификаторы поместили в "maps" искаженную карту Азербайджана, на которой Физулинский район указан как Варанда, Зангилан - Ковсакан, Келдбаджар - Карвачар, Агдам - Акна, Губадлы - Санашар, Лачын - Бердзор, Джабраил - Жракан. На "гугловских" картах сотни сделанных армянами фотографий, на которых азербайджанские города помечены как "древние армянские города". Даже руины Агдама преподносятся армянами как "руины армянского города Акна, разрушенного азербайджанскими варварами".

Лжецы и фальсификаторы разместили на карте нашей республики десятки фото с так называемыми хачкарами Джуги и т.п. Вместо заботы о своей стране министр высокотехнологической промышленности Армении Акоб Аршакян провел переговоры с Google и PayPal по "арменизации" ряда услуг, предоставляемых этими компаниями.

Армянские фальсификаторы работают в трех направлениях. Первое - официальные каналы в Конгрессе США, где есть группа друзей армян, которые работают с руководством YouTube, Google maps, PayPal и Google Play, а также в Кремниевой долине. Второе - группы армян, непосредственно работающих в структурах Google и YouTubе, которые также пытаются найти какие-то решения. Третье - группа армян диаспоры, которая также пытается помочь.

Ереван направляет работу государственных структур и координирует деятельность многочисленных хакерских групп в области методичного, планомерного заполнения армянской дезинформацией и ложью всевозможных интернет-ресурсов, а также ведения тотальной информационной войны против Азербайджана. Большая помощь Еревану оказывается диаспорой, армянами которые работают в Google и PayPal и других организациях, также многочисленными неправительственными организациями.

Последние за счет зарубежных грантов, выделяемых международными донорами на развитие информационных технологий в Армении, в реальности вовлечены в эту масштабную антиазербайджанскую деятельность, в том числе на русском и английском языках. Примечательно, что часть грантов полученных армянскими НПО, перечисляются на счета в структурах Google, что облегчает процесс фальсификации и изменения границ Азербайджана на виртуальной карте, а также способствует продвижению размещенных армянами пропагандистских видеоматериалов на YouTube.

Несмотря на неоднократные предупреждения Баку в адрес корпорации Googlе и других поисковых систем о необходимости проявлять бдительность в отношении армянских фальсификаций, они часто допускают ошибки. Хотя каждый раз после вмешательства Баку делают соответствующие исправления. В этой связи соответствующим структурам страны и многочисленным азербайджанским НПО необходимо объединить усилия для консолидированного противодействия виртуальной оккупации Арменией территорий Азербайджана в Google maps.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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