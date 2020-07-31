На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с праздником Гурбан.

Об этом сообщает Day.Az.

"Поздравляю с праздником Гурбан, который является символом солидарности и милосердия, торжеством национально-нравственных ценностей и чувства доброты!" - говорится в публикации.