https://news.day.az/politics/1258136.html На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с праздником Гурбан - ФОТО
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с праздником Гурбан - ФОТО
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с праздником Гурбан.
Об этом сообщает Day.Az.
"Поздравляю с праздником Гурбан, который является символом солидарности и милосердия, торжеством национально-нравственных ценностей и чувства доброты!" - говорится в публикации.
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