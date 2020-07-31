Президент Ильхам Алиев поздравил главу Швейцарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Швейцарской Конфедерации Симонетте Соммаруге.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Швейцарской Конфедерации.

Верю, что отношения между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в духе традиционной дружбы и тесного сотрудничества в интересах наших народов.

С удовольствием вспоминаю встречу с Вами в Давосе в январе этого года, хочу отметить солидарность народа Азербайджана с дружественным народом Швейцарии в борьбе с пандемией COVID-19.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах и постоянного процветания Швейцарской Конфедерации", - говорится в послании.