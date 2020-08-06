Защита граждан и их интересов превыше всего

Еще не закончившийся 2020-й год стал сложнейшим для всего мира. И я восхищен, что даже в таком году, как этот, наш Азербайджан благодаря Президенту Ильхаму Алиеву достигает успехов во всем. Страна успешно выдерживает испытание пандемией, на фронте были разгромлены армянские войска, предпринявшие очередную провальную провокацию, во внешней политике тоже достигаются большие успехи - достаточно упомянуть хотя бы специальную сессию Генеральной ассамблеи ООН по борьбе с пандемией, созванную по инициативе главы государства.

Конечно, важнейшим на сегодня вопросом является борьба с пандемией коронавируса, а также поддержка граждан и бизнеса, пострадавших от нее. Накануне министерство экономики Азербайджана объявило о втором этапе этой поддержки, разработанном по поручению главы государства. Бизнесу из сфер, пострадавших от пандемии, будет выплачена компенсация в размере месячного зарплатного фонда. При этом компенсации получат те предприниматели, кто не допустил сокращений штата. Кроме того, микропредприниматели снова получат финансовую компенсацию в размере 250 манатов. В целом же под руководством Президента Ильхама Алиева в нашей стране были развернуты масштабные меры по предотвращению распространения коронавируса, параллельно с проведением политики поддержки занятости и социального благосостояния населения. Еще 19 марта распоряжением главы государства был утвержден соответствующий план действий, включающий в себя меры по четырем основным направлениям. А менее чем через месяц, 17 апреля, были утверждены новые меры поддержки, на которые было выделено 600 миллионов манатов.



Важно отметить, что в целом объем социального пакета, предусмотренного указанным планом действий, составил порядка 3,5 миллиарда манатов! Эти беспрецедентные меры охватили порядка 5 миллионов жителей Азербайджана. В первую очередь были защищены рабочие места и зарплаты людей, занятых в государственном и частном секторах.



В частности, все бюджетники - а их 910 000 человек - продолжают получать заработные платы, при том, что 80% из них до сих пор не выходят на работу. Что касается частного сектора, было принято решение об оказании помощи 600 000 человек за счет государства - и уже более половины из них, 320 000 человек, воспользовались этой помощью.



Нельзя забывать о пенсионерах и других группах социально незащищенных слоев населения - государство обеспечило стабильность всех причитающихся социальных выплат 2 миллионам таких граждан. Необходимо отметить и программу выплат компенсации в размере 190 манатов: в апреле и мае ее получили 600 000 человек, а в июле - порядка 290 000 граждан в 16 районах и городах страны, где был введен жесткий карантин.



Для того, чтобы обеспечить работой тех, кто в ней нуждается, в срочном порядке было увеличено число общественных рабочих мест: в кратчайшие сроки их количество достигло 90 000. Две трети этих вакансий уже заняты. Вырос спрос и на программу самозанятости: в рамках этой программы 12 000 семей помогли создать небольшое частное хозяйство. А это означает, что еще 50 000 человек получили стабильный источник дохода.

Борьба с безработицей, меры по увеличению занятости стали одним из самых актуальных направлений социальной политики, проводимой в Азербайджане, особенно на фоне пандемии. Тут нужно взглянуть на чуть более ранний период: именно благодаря инициативе Президента Ильхама Алиева и по его поручению министерство экономики страны сделало основным своим приоритетом легализацию рынка труда и "обеление" экономики. И в этом направлении был достигнут очень серьезный прорыв. Судите сами, пандемия, карантин, другие сложности. На этом фоне число трудовых контрактов должно снижаться? А оно, наоборот, растет. И растет за счет легализации рынка труда, за счет того, что работодатели теперь более тщательно соблюдают законодательство. В итоге в 2020 году в Азербайджане было заключено на 110 000 больше трудовых договоров, это составляет рост аж на 17 процентов!

Граждане и их работодатели поняли, что закон един для всех, и в этом смысле пандемию можно считать дополнительным уроком для всех. Дело в том, что в Азербайджане была развернута программа выплат части заработных плат и компенсирована часть налогов, выплаченных частными предпринимателями в прошлом году. Получить эти компенсации разумеется могут только прилежные налогоплательщики. Что же касается работодателей, то, само собой, они могли получить компенсации только на официально оформленных сотрудников. В целом эти компенсации в итоге получили около 600 000 человек.



Перечисленные выше цифры и меры - только часть масштабных социальных реформ, которые реализуются под руководством Президента Ильхама Алиева. Пакет социальных реформ, объявленный главой государства в 2019 году, окрестили революционным. И эта социальная революция Ильхама Алиева позволила буквально за год значительно переработать соцсферу. Благодаря этому Азербайджан оказался намного более устойчивым к "коронакризису", чем многие другие, даже более развитые страны.



Нужно обратить внимание на схематику этой реформы: Азербайджан достигает существенных экономических успехов, что особенно важно на фоне глобальной нестабильности. И самое примечательное - эти экономические успехи трансформируются в социально-ориентированные решения. Если говорить упрощенно, то дополнительные доходы, получаемые нашей страной, направляются гражданам - в виде повышения заработных плат, стипендий, пенсий и пособий, а также их стабильной выплаты в любой ситуации. Это и есть та самая модель социальной экономики, объявленная Президентом Ильхамом Алиевым.

Коронавирус показал, насколько важными и своевременными стали эти реформы. Тогда, в 2019 году, никто бы не поверил в прогнозы, в которых говорилось бы, что границы между странами будут закрыты, мировая экономика резко упадет, страны закроются на карантин и будут в срочном порядке "работать на медицину и социалку". Сегодня, в 2020 году, это, к сожалению, реальность. Реальность, которая показала, что своевременная реализация реформ Президента Ильхама Алиева оказалась критически важной для 10 миллионов жителей нашей страны.



Пандемия стала настоящим испытанием, которое прошли не все. Она затронула стратегически, жизненно важные сферы общественной жизни и национальной экономики. Это - вопрос национальной безопасности, ни больше, ни меньше. Азербайджан показал, какой должна быть правильная и продуманная реакция на этот кризис. Предпринятые государством ограничительные меры - это необходимость, на которую пришлось пойти ради здоровья и безопасности миллионов наших граждан. И масштаб этих мер, оперативность, с которой принимаются решения, их эффективность как нельзя лучше показывают справедливость формулы Президента Ильхама Алиева, которую он охарактеризовал как стратегию власти. В центре политики, проводимой главой государства, стоит гражданин Азербайджана, его безопасность и интересы. Кризис, в который погрузил весь мир коронавирус, показал, насколько ценно государство, которое не жалеет ресурсов на защиту своего населения.

Эмин Алиев

главный редактор Day.Az