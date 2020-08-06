Президент Ильхам Алиев о жителях городов и районов, где введен жесткий карантинный режим: Даю указание выплатить им по 190 манатов и в августе

Даю вам указание выплатить им по 190 манатов и в августе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в вступительной речи во время совещания в видеоформате в связи с принятыми в Азербайджане мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

"Государственной заботой окружены 600 тысяч безработных, в том числе неформально занятых и людей, временно потерявших работу, относящихся к малообеспеченным слоям. Уже несколько месяцев им выплачивается пособие в размере 190 манатов. Считаю, что эта социальная поддержка должна продолжаться и впредь. В настоящее время в 13 городах и районах Азербайджана введен жесткий карантинный режим. Относящиеся к данной категории жители этих районов и впредь должны быть охвачены такой поддержкой. Даю вам указание выплатить им по 190 манатов и в августе", - сказал глава государства.

По его словам, что это лишь часть проделанной работы, если учесть, что в нашей стране реализуются крупные социальные проекты, объем которых в 2020 году достиг рекордной отметки.

"Несмотря на то, что и пандемия, и падение цен на нефть оказали очень негативное влияние на наши доходы, ни один из предусмотренных социальных проектов не остался незавершенным и не был сокращен. Должен отметить, что в нынешнем году рекордное число семей вынужденных переселенцев будут обеспечены домами и квартирами. В этом году такой возможностью воспользуются более 7 тысяч семей переселенцев. Рекордное число - 1500 семей шехидов, инвалидов Карабахской войны в этом году будут обеспечены квартирами. Более 400 безупречно отслуживших в рядах армии военнослужащих будут бесплатно обеспечены государством квартирами. То есть, в целом, в нынешнем году по меньшей мере 9 тысяч семей будут обеспечены государством квартирами. Все эти квартиры - качественные, можно сказать, все они находятся в новостройках. Таким образом, если в одной семье в среднем пять человек, то это означает, что в течение года в нашей стране 45 тысяч человек бесплатно обеспечиваются государством качественным жильем. С полной уверенностью могу сказать, что по численности на душу населения это - самое высокое достижение в мире", - заявил Президент Ильхам Алиев.