Президент Ильхам Алиев о борьбе с коронавирусом: Позитивная динамика, продолжающаяся уже три недели, конечно, очень радует нас

Позитивная динамика, продолжающаяся уже три недели, конечно, очень радует нас.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в вступительной речи во время совещания в видеоформате в связи с принятыми в Азербайджане мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

"В деле борьбы с коронавирусом наблюдается позитивная динамика. Эта позитивная динамика с 16 июля по настоящее время позволяет сказать, что все принятые меры были своевременными. Благодаря этим мерам ситуация до сегодняшнего дня находится под контролем. С 16 июля число выздоровевших значительно превышает число инфицированных. Позитивная динамика позволяет говорить о том, что коронавирус и дальше будет находиться под контролем. Позитивная динамика, продолжающаяся уже три недели, конечно, очень радует нас. В принципе с первых дней, сразу после возникновения этой болезни, были приняты все превентивные меры. Благодаря этому мы выходим из этой ситуации с малыми потерями. Конечно, все организационные вопросы должны были решаться на должном уровне, и мы добились этого. В короткий срок нам удалось привести наш больничный фонд в соответствие с ситуацией, связанной с болезнью", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что нашим врачам принадлежат огромные заслуги.

"Именно благодаря их неутомимой деятельности число умерших от этого заболевания в Азербайджане находится на низком уровне. Как вам известно, сегодня 46 больниц обслуживают только больных с коронавирусом. Должен также отметить, что из 46 больниц 41 была построена или капитально отремонтирована, оснащена современным оборудованием в последние 17 лет. Если бы мы своевременно не приняли эти меры, то сегодня могли столкнуться с очень большими проблемами, трагической ситуацией. Считаю, что мы также предпринимаем успешные шаги, связанные с проведением тестов", - отметил глава государства.

По его словам, сегодня Азербайджан занимает одно из передовых мест в мировом масштабе по количеству тестов на душу населения.

"Конечно, для проведения тестов нужны возможности. За короткое время мы увеличили число наших лабораторий в 5 раз. Лаборатории, которые планируется приобрести в ближайшем будущем, позволят проводить еще больше тестов. Мы должны довести количество лабораторий в целом до 45. Недавно в нашу страну были доставлены новые машины скорой медицинской помощи. Планируется доставить сто автомобилей, 40 из них уже находятся в Баку. Эти машины отправляются и будут отправляться во все регионы. Конечно, эти автомобили также имеют очень большое значение в оказании нашим больным гражданам необходимых медицинских услуг, срочной медицинской помощи", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что если учесть, что число больных увеличивалось, была необходимость в строительстве новых больниц, несмотря на то, что действующие больницы в достаточной степени расширили наши возможности.

"С этой целью было организовано строительство больниц модульного типа. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 9 больниц модульного типа. Из них 4 начали функционировать в один день - 29 июля. Открытие этих больниц с моим участием состоялось в городах Гобустан, Исмаиллы, Габала и Шеки. В ближайшем будущем количество больниц модульного типа в целом будет доведено до 16, таким образом, только в этих больницах смогут получать лечение 3200 больных с коронавирусом", - сказал Президент Ильхам Алиев.