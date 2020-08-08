В Анкаре прошла акция в поддержку Азербайджана

Сегодня перед памятником Мустафе Кемалю Ататюрку в столице Турции Анкаре была проведена акция в поддержку Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в акции приняли участие проживающие в городе азербайджанцы и местные жители.

Участники мероприятия осудили агрессию армян, армянского лобби и их покровителей против тюркского мира, Азербайджана и Турции, военную провокацию, совершенную с 12 июля этого года Арменией на границе с Азербайджаном в направлении Товузского района.

Организатор акции журналист Шейда Насибли перечислила исторические факты в связи с провокациями, совершенными агрессором Арменией.

В ходе акции прозвучали лозунги "Карабах наш и будет нашим!", "Справедливость Ходжалы!", "Требуем положить конец армянской оккупации!", "Одна нация - два государства!".