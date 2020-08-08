В Анкаре прошла акция в поддержку Азербайджана - ФОТО
Сегодня перед памятником Мустафе Кемалю Ататюрку в столице Турции Анкаре была проведена акция в поддержку Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в акции приняли участие проживающие в городе азербайджанцы и местные жители.
Участники мероприятия осудили агрессию армян, армянского лобби и их покровителей против тюркского мира, Азербайджана и Турции, военную провокацию, совершенную с 12 июля этого года Арменией на границе с Азербайджаном в направлении Товузского района.
Организатор акции журналист Шейда Насибли перечислила исторические факты в связи с провокациями, совершенными агрессором Арменией.
В ходе акции прозвучали лозунги "Карабах наш и будет нашим!", "Справедливость Ходжалы!", "Требуем положить конец армянской оккупации!", "Одна нация - два государства!".
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