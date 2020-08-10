https://news.day.az/politics/1261136.html Вице-премьер Сербии едет в Азербайджан
Вице-премьер Сербии едет в Азербайджан
Заместитель премьер-министра, глава МВД Сербии Небойша Стефанович совершит визит в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, визит состоится завтра.
Отметим, 7 августа президент Сербии Александр Вучич позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил сожаление в связи с тем, что во время произошедших в июле в результате провокации Армении на азербайджано-армянской границе событий армянская сторона использовала производимое в Сербии оружие. А.Вучич также отметил, что в связи с расследованием ситуации в ближайшее время в Азербайджан будет направлена высокопоставленная делегация Сербии.
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