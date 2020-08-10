Вице-премьер Сербии едет в Азербайджан

Заместитель премьер-министра, глава МВД Сербии Небойша Стефанович совершит визит в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, визит состоится завтра.

Отметим, 7 августа президент Сербии Александр Вучич позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил сожаление в связи с тем, что во время произошедших в июле в результате провокации Армении на азербайджано-армянской границе событий армянская сторона использовала производимое в Сербии оружие. А.Вучич также отметил, что в связи с расследованием ситуации в ближайшее время в Азербайджан будет направлена высокопоставленная делегация Сербии.