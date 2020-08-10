Президент Ильхам Алиев: Эта гигантская установка является первой крупнейшей установкой, построенной на Каспийском море
Эта гигантская установка является первой крупнейшей установкой, построенной на Каспийском море.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.
"Это очень знаменательное событие. Сегодня дается старт морским работам на месторождении "Карабах". Это очень важный этап в разработке месторождения. Эта гигантская установка построена азербайджанскими специалистами в нашей стране и сегодня уже отправляется в море. Уверен, что верхняя часть основания также будет своевременно построена, и мы, таким образом, приступим к полномасштабной разработке месторождения "Карабах"", - сказал глава государства.
По его словам, в результате реализации нефтяной стратегии Гейдара Алиева в 1990-х годах был подписан контракт о долевом разделе.
"В 1990-х годах на этом месторождении были пробурены 3 скважины. Однако зарубежные партнеры не поверили в эффективность месторождения "Карабах", контракт был расторгнут, и месторождение покинуто. Однако наши специалисты были абсолютно уверены в том, что данное месторождение имеет огромный потенциал, и жизнь подтвердила это. Пробуренная в этом году четвертая скважина стала эффективной, таким образом, месторождение было полностью открыто", - отметил Президент Ильхам Алиев.
Глава государства также подчеркнул, что это первое нефтяное месторождение, открытое в Азербайджане в период независимости.
"Потому что месторождения "Азери", "Чираг", "Гюнешли" были открыты в советский период. Месторождения "Шахдениз" и "Абшерон" - газоконденсатные. Это - первое нефтяное месторождение, а эта гигантская установка является первой крупнейшей установкой, построенной на Каспийском море. Поэтому о значении данного проекта можно говорить долго. Конечно, это - результат нашей успешной политики, так как, несмотря на то, что иностранные нефтяные компании вкладывают в Азербайджане крупные инвестиции с 1994 года, интерес иностранных инвесторов к нефтегазовой промышленности, нефтегазовому потенциалу Азербайджана до сих пор не угасает, напротив, возрастает. Уверен, что в предстоящие годы "Карабах" и другие месторождения будут успешно эксплуатироваться и приносить нашей стране большую пользу", - добавил Президент Ильхам Алиев.
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