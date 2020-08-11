Азербайджано-турецкие отношения успешно развиваются во всех областях

Азербайджано-турецкие отношения успешно развиваются во всех сферах.

Об этом, сообщает Trend со ссылкой на прямую трансляцию TRT Xeber, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает Day.Az.

По его словам, дальнейшее расширение и углубление отношений с Турцией - среди основных направлений политики Азербайджана.

"Братская Турция всегда поддерживала позицию Азербайджана, основанную на международном праве, чему мы стали свидетелями во время провокации, совершенной Арменией 12 июля этого года", - сказал Байрамов, поблагодарив турецкий народ от своего имени и всего азербайджанского народа, а также отдельно выразил признательность за оказанное ему гостеприимство.

Он также отметил, что Азербайджан, в свою очередь, всегда поддерживал и поддерживает правое дело Турции по всем вопросам.

В завершение встречи Джейхун Байрамов пригласил Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан, на что глава МИД Турции ответил, что обязательно скоро посетит Азербайджан, так как чувствует себя в братской стране как дома.