Азербайджан и Турция подпишут 29 дополнительных договоров

Азербайджано-турецкие отношения охватывают широкий спектр областей.

Об этом на сегодняшней совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на сегодняшний день между двумя странами подписан 241 договор. В настоящее время рассматриваются 29 дополнительных договоров, и в ближайшее время они также будут подписаны. Динамическое развитие отношений наблюдается по всем областям. Министр подчеркнул, что только за первые пять месяцев 2020 года товарооборот между двумя странами увеличился еще на 20 процентов.