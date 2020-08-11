Азербайджанцы смогут посещать Турцию по удостоверениям личности

Турция предлагает Азербайджану наладить передвижение туристов двух стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы с Азербайджаном уже решили вопрос о взаимных безвизовых путешествиях для туристов двух стран сроком на 90 дней (вступает в силу с 13 августа 2020 года - ИФ). Однако этого недостаточно. Необходимо наладить взаимные визиты для граждан Азербайджана и Турции по внутренним паспортам", - сказал Чавушоглу во вторник на совместной пресс-конференции в Анкаре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Чавушоглу напомнил, что Турция уже наладила взаимные путешествия по внутренним паспортам с Грузией и Украиной.

"С учетом того, что в удостоверениях личности нового типа имеется вся необходимая информация, мы выдвинули предложения (Азербайджану - ИФ) по организации поездок по внутренним паспортам и воплотим их в жизнь", - сказал глава МИД Турции.