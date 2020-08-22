Как двоечник Пашинян историю переписать пытался

10 августа в Национальной академии наук Армении открылась научная конференция на тему "Севрский договор и армянский вопрос", посвященное 100-летию Севрского договора.

Выступая на нелепом симпозиуме, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что данное соглашение является историческим фактом.

По словам Пашиняна, договор был составлен на основе самых передовых идей того времени.

"Севрский договор внедрял новые принципы и ценности и устанавливал не только мир, но и справедливость в Передней Азии", - громко заявил премьер-министр, почувствовавший себя великим историком.

Продолжая пафосную речь, Пашинян сказал, что договор предоставлял право на создание национальных государств на исторических территориях, а также создавал благоприятные условия для сосуществования в регионе мусульманского и христианского народов, мирного сосуществования, сохранения и дальнейшего развития цивилизационного многообразия региона.

Глава армянского правительства умудрился заявить, что Армения в предусмотренных договором рамках якобы признавалась в качестве полноправного члена международных отношений и равноправного субъекта международного права.

Согласно бредовым мыслям Пашиняна, тот факт, что Армения была стороной договора, также являлся признанием вклада Армении и армянского народа в дело одержанной союзными государствами победы в Первой мировой войне и установления мира.

Фактически, Севрский мирный договор восстанавливал режим капитуляции. Договор позволял союзникам вмешиваться во внутренние дела Турции. Численность турецкой армии не могла превышать 50 000 бойцов, включая 35 000 жандармов. При этом, за исключением 7 сторожевых кораблей и 6 торпедных катеров, Турции было запрещено иметь собственный флот.

Что касается реальной истории, в которой Пашинян, по-видимому, не очень силен, но пытается таким казаться, Севрский договор был заключен 10 августа 1920 года между странами Антанты и Османской империей. Он подразумевал целый комплекс положений, касавшихся обязательств Османской Турции перед странами-победителями.

Однако после подписания 24 июля 1923 года Лозаннского мирного соглашения Севрский договор потерял международную силу. Современные границы Турецкой Республики были признаны и, соответственно, армянские мечты о захвате территорий Турции были обречены на провал.

Кирилл Малиновский