В Ереване может появиться памятник историческому провалу армянства - ПОДРОБНОСТИ

В будущем году исполняется сто лет первой и последней попытке создания "Армении от моря и до моря". В 1920 году тогдашний президент США Вудро Вильсон разработал документ, известный как "Арбитраж Вудро Вильсона".

Подписанный Вильсоном доклад именовался "Решение Президента Соединенных Штатов Америки о границе между Турцией и Арменией, выходе Армении к морю и демилитаризации турецкой территории, прилегающей к армянской границе". Вильсоновская Армения была предложена президентом США при разработке Севрского договора 1920 года.

Этот фантастический документ предполагал передачу Армении огромного куска турецких территорий, а также Нагорного и равнинного Карабаха Азербайджана. Эта "историческая возможность" уплыла у армян буквально из-под носа. Они почти уже чувствовали запах черноморского прибоя и мысленно заселялись в Шушу, но вышел облом - Сенат большинством голосов отклонил мандат на Армению, и миф о "великой Армении" так и остался мифом.

Однако наши соседи привыкли жить мифами и фантазиями, поэтому многие там по сей день на полном серьезе считают, что Арбитраж Вудро Вильсона имеет юридическую силу и не имеет срока давности, то есть по сей день обязателен для выполнения.

Однако это полная ерунда. Как пояснил нам, комментируя вопрос, азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, Севрский договор был подписан с Османской Турцией, но она не контролировала ситуацию, так как большая часть территории страны уже находилась под контролем младотурков во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком. Ататюрк не признал договор, что так и не позволило ему принять юридическую силу. В итоге сам же Вудро Вильсон был вынужден закрыть тему. Территории остались за Турцией, а армяне потеряли право предъявлять ей претензии. Согласно Московскому и Карсскому договору от 1921 года, были объявлены нынешние границы государств, которые согласно Лозаннскому мирному договору утвердили мировые державы.

"Одним словом, Севрский договор, а с ним и Арбитраж Вудро Вильсона, потеряли юридическую силу, так и не обретя ее", - констатировал азербайджанский историк.

Но здравый смысл никогда не был отличительной чертой армянских националистов, поэтому пару лет назад от Сержа Саргсяна, видимо, надеясь отметить 100-летие Арбитража уже на турецких землях, стали требовать поднять этот вопрос в международных организациях. Но у Сержа Саргсяна хватило ума не выставлять себя на посмешище хотя бы в этом случае. Единственное, чего удалось добиться, - это негласное согласие на установку в Ереване памятника Вудро Вильсону как знак благодарности армянского народа.

Накануне издание "Голос Армении" рассказало о злоключениях памятника, который никак не может добраться до места установки.

В прошлом году проживающий в Москве благотворитель Вардкез Арцруни заплатил скульптору Салавату Щербакову за создание памятника. Теперь памятник готов. Осталась самая малость: доставить и установить его. Но возникли неожиданные и непонятные, по мнению "ГА", препятствия. На протяжении восьми месяцев Арцруни обращается во все инстанции, в компетенции которых находится решение вопроса - посольство РА в Москве, МИД РА, мэрию Еревана, к премьер-министру Армении, - и просит лишь одного: отвести место для памятника в столице, а расходы берет на себя.

Как пояснили изданию в официальных структурах, дело в том, что в Ереване запрещено устанавливать памятники иностранным политическим деятелям...

Выбить подобное разрешение у Никола Пашиняна будет нелегко. При всех недостатках, он - политик совершенно иного толка. Из тех немногих трезвомыслящих деятелей Армении, кто понимает, что этой стране в общем-то нечем гордиться и никакого "великого прошлого" у нее нет. Нет сомнений, что Пашинян никогда и ничего не сделает, чтобы досаждать Турции, осознавая, что конфликтные отношения с этой страной и так дорого обошлись Армении.

И вообще, памятник Вудро Вильсону - это совершенно бессмысленная затея. Для чего ставить памятник человеку, который хотел что-то сделать, но не сделал? За одни лишь намерения? События в начале 20-го века менялись слишком быстро. И армяне опоздали со своим "от моря до моря". Это была для них первая и последняя возможность воплотить мифы в реальность - создать на чужих землях "историческую родину". Памятник Вильсону в Ереване стал бы только дополнительным раздражителем, постоянно напоминая армянам о фантастическом провале вековой мечты.

И кстати, Вудро Вильсон сам отказался от своей безумной идеи, когда понял, что ее реализация абсолютна невозможна. Вот в этом нашим соседям со своего кумира действительно стоило бы брать пример.

Зульфугар Ибрагимов