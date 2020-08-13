Азербайджанские дипломаты разоблачили ложь посольства Армении в Болгарии

Посольство Азербайджана в Болгарии аргументированно дало решительный ответ на лживые измышления посольства Армении в Софии.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Болгарии, посольство Армении в Болгарии попыталось дезинформировать болгарскую общественность, искажая историко-правовые аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Представительство страны-оккупанта опубликовало "исторические" допущения, лживые домыслы о создании Нагорно-Карабахской автономной области, "требованиях" международного права по данному вопросу и безосновательные утверждения в связи с провокацией, совершенной армянской стороной на армяно-азербайджанской границе.

В ответ на коварную и клеветническую инициативу посольства Армении посольство Азербайджана в Болгарии незамедлительно связалось с соответствующими болгарскими СМИ и потребовало освещения позиции азербайджанской стороны. С этой целью в соответствующие СМИ было направлено официальное письмо, где, в отличие от представительства страны-оккупанта, аргументированно и обоснованно со ссылками на исторические документы их коварные намерения были разоблачены. Позиция посольства Азербайджана была опубликована на болгарских новостных порталах www.actualno.com, www.club.bg и www.novini247.com.

В опубликованном заявлении посольства Азербайджана подчеркивается, что 12 июля вооруженные силы Армении атаковали позиции азербайджанской армии с применением крупнокалиберного оружия и артиллерии. В нем говорится, что в результате умышленных атак на мирных жителей в приграничных районах Азербайджана гражданская инфраструктура, включая жилые дома, была серьезно повреждена, а среди мирных жителей есть убитый и раненые. Азербайджанская сторона проинформировала об этом международное сообщество, в том числе генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Комментарии по Мецаморской АЭС были сделаны в ответ на сообщения, распространенные в медиа армянской стороной о том, что она считает Мингячевирское водохранилище Азербайджана военной целью. В то же время ВС Азербайджана никогда не наносили ударов по гражданскому населению или инфраструктуре, и лишь ответили на вооруженное нападение Армении, используя свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Было отмечено, что своей последней провокацией Армении показала, что будучи страной-оккупантом, не заинтересована в мирном урегулировании конфликта. Была дана информация об агрессивных поползновениях ВС Армении в направлении Шахбуза и Джульфы. В заявлении посольства также приводится "военный анализ" провокаций в Товузском направлении госграницы. Была подчеркнута абсурдность утверждения Армении о мнимом нападении ВС Азербайджана на позиции противника с применением автомобиля УАЗ, поскольку Азербайджан мог бы использовать для нападения мощные и разрушительные средства из своего арсенала, но никак не автомобиль УАЗ.

В ответ на домыслы о "Великой Армении" было заявлено, что Государство Урарту, существовавшее в IX-VI веках до н.э., не было моноэтническим государством, образовавшимся в результате геноцида и депортаций против других народов, каковой является современная Армения. В рукописях ассирийского царя Салманнассара I говорится, что "земля Уруадри" состояла из 8 стран и 51 города, а в записях периода Тукульти-Нинурта - из 43 царства. По аналогии с недавней историей, Урарту мог бы быть таким же армянским государством, как состоящий из 15 национальных республик СССР. Далее подчеркивается, что если переселение хаев-армян с Балкан в Малую Азию датируется VIII веком до нашей эры, то как они могли построить государство Урарту в девятом веке до нашей эры? То, что хаи переселились из Фракии в Малую Азию в VIII веке до н.э. еще в 1912 году писал в своей книге известный армянский исследователь Николай Адонч.

Обратив внимание на происхождение топонима Карабах и создание Нагорно-Карабахской АО в составе Азербайджанской ССР, посольство аргументированно доказывает, что НКАО располагалась в географической области, называемой Карабах, и что название этого региона страны представляет собой сочетание двух азербайджанских слов. Было отмечено, что исторически неотъемлемая часть Азербайджана, которая и останется таковой, не была отдана Азербайджану, вопреки утверждениям армян, но была сохранена в его составе. Решение о создании НКАО в составе Азербайджанской ССР не было личной позицией Сталина, как лживо утверждают армяне, такое решение было принято коллективным ведомством, состоящим из двух азербайджанцев, нескольких армян и представителей других национальностей - Кавказским бюро большевистской партии. Статус Нагорного Карабаха как автономной области в составе Азербайджанской ССР был закреплен в Конституциях СССР 1936 и 1977 годов. У автономии были фундаментальные права, которые гарантировали нужды и чаяния жителей региона.

В заявлении, обращаясь к правовым аспектам конфликта, отмечается, что в соответствии со статьей 78 Конституции СССР, границы между союзными республиками при утверждении СССР могли быть изменены только по взаимному согласию соответствующих республик. Этот пункт был включен в Конституции как Азербайджанской ССР, так и Армянской ССР. В ответ на обращение от 20 февраля 1988 года о передаче Нагорного Карабаха из состава Азербайджана Армении 17 и 18 июня 1988 года Верховный Совет Азербайджанской ССР и Верховный Совет СССР сочли его незаконным и отклонили. При этом отмечалось, что подобный подход проявляется и в политике европейских государств по отношению к независимым государствам, возникшим после распада Советского Союза. В этой связи упоминается принятая Советом Европы 10 декабря 1991 года Декларация о процессе распада Советского Союза. Согласно пунктам Декларации, в которой подчеркивается важность уважения положений Хельсинкского Заключительного акта, границы всех европейских государств неприкосновенны и могут быть изменены только мирно и по взаимному согласию.

В ответ на манипуляцию Арменией правом на самоопределение в заявлении отмечается, что притязания самоопределению недействительны, если они сопровождаются нарушением международного права, в частности, императивных норм (jus cogens), запрещающих применение силы или угрозу суверенитету и территориальной целостности государств. Поскольку незаконно применяя силу невозможно получить территорию, государства обязаны избегать юридического признания юрисдикции власти незаконно захваченной территории. Эта позиция была открыто заявлена ​​Международным Судом ООН, последовательно соблюдается в практике государств. Примечательно, что в единогласно принятых Советом Безопасности ООН резолюциях 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) не только не упомянуто "право на самоопределение", напротив, были решительно осуждено применение силы против Азербайджана и оккупация его территорий.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.