Израильские СМИ о солидарности евреев с Азербайджаном

Израильские медиа продолжают освещать акцию в поддержку Азербайджана и против армянской агрессии, которая прошла девятого августа 2020 года в Тел-Авив-Яффо с участием сотен евреев из Азербайджана, которые живут в Израиле.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в сюжете программы "Новости Израиля" на телеканале ILTV, в статье информационного агентства The Jewish Press под заголовком "Сотни азербайджанских евреев, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии" сообщалось, что около 600 евреев азербайджанского происхождения прошли маршем через древний город Яффо в Тель-Авив-Яффо, а затем собрались возле Армянского культурного центра и Армянской церкви. Наши соотечественники сообщили, что их разгневал тот факт, что во время ожесточенных боевых операций, продолжавшихся в течение нескольких дней в Товузском районе Азербайджана, в результате артиллерийского огня армян погибли 12 азербайджанских военнослужащих и 76-летний мирный житель. Они резко осудили факт оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана.

На мероприятии выступили раввин Шмуэль Симан Тов, политолог Арье Гут, руководитель "Дома Азербайджана в Израиле" Ширин Нехамия Михаэли. Они подчеркнули, что Израиль вновь выразил солидарность с Азербайджаном, в котором царят мультикультурализм и толерантность. Они заявили, что Армения, установкой памятника нацистскому пособнику Гарегину Нжде оскорбившая память жертв Холокоста, не сможет испортить израильско-азербайджанские отношения. Напомнив, что в боях за территориальную целостность Азербайджана погибли и азербайджанцы еврейского происхождения, выступающие потребовали освобождения оккупированных Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана и возвращения на свои исторические земли свыше миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

Отметим, что в сюжете, показанном с 13.33-й минуты передачи "Новости Израиля" международного телеканала ILTV, предоставлена подробная информация о проведенной в Тель-Авив-Яффо акции, истории нагорно-карабахского конфликта, последней военной провокации вооруженных сил Армении, а также имеют место комментарии жителей Товузского района Азербайджана.