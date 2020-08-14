Дружба и братство Турции с Азербайджаном имеют глубокие исторические корни

Связи на высшем уровне, дружеские и братские отношения между Турцией и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни. Идентичность религии и языка, сходство культур и традиций, всегда укрепляли отношения между нашими странами и поднимали их на высший уровень.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова, передает Day.Az.

По ее словам, Турция и Азербайджан всегда поддерживали друг друга как в хорошие, так и трудные дни.

"Прибытие в Баку в 1918 году Турецкой Кавказской исламской армии под командованием Нуру-паши и отражение дашнакской агрессии против нашей страны, в то же время оказание материальной и моральной поддержки со стороны азербайджанцев национальной борьбе в Анатолии под руководством Гази Мустафы Кемаля Ататюрка - явный показатель того, что отношения между двумя странами исторически строились на дружбе, братстве и взаимном доверии.

К сожалению, включение Азербайджана в состав СССР негативно сказалось и на отношениях между Турцией и Азербайджаном. Однако даже когда Азербайджан был частью Советского Союза, между двумя республиками существовали официальные отношения. Таким образом, визиты премьер-министра Турции Сулеймана Демиреля в Баку в 1967 году и президента Джевдета Суная в Баку в 1969 году показывают, что отношения между двумя странами непоколебимы", - сказала Гасанова.

Она подчеркнула, что после восстановления независимости Азербайджана отношения между Турцией и Азербайджаном вышли на новый этап.

"Как известно, после восстановления независимости Азербайджана в 1991 году именно Турция первой признала ее 9 ноября 1991 года. Дипломатические отношения между Азербайджаном и Турцией установлены 14 января 1992 года. С тех пор в Азербайджане действует дипломатическая миссия Турции, а с августа 1992 года - дипломатическая миссия Азербайджана в Турции. С того времени политические и экономические отношения между двумя братскими странами стремительно развиваются.

Беспрецедентны заслуги в развитии отношений между двумя странами великого лидера Гейдара Алиева. Характеризуя отношения между Азербайджаном и Турцией выражением "Одна нация, два государства", великий лидер приложил титанические усилия для развития отношений между двумя братскими странами. Великий лидер Гейдар Алиев имеет неоценимые заслуги в реализации таких крупномасштабных проектов, имеющих как региональное, так и глобальное значение, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс", - подчеркнула Афет Гасанова.

Депутат отметила, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринял важные шаги в направлении стратегических целей, поставленных Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, выведя отношения между двумя братскими странами на качественно новый уровень.

"В результате правильной и целенаправленной политики, проводимой президентами двух стран, сегодня отношения между Азербайджаном и Турецким государством крепнут, и в этом направлении открываются новые перспективы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценивает нынешнее состояние отношений между двумя странами следующим образом: "Турецко-азербайджанские отношения сейчас находятся на высшем уровне. Эти отношения носят стратегический характер и основаны на принципах дружбы и братства. Нас объединяют и исторические корни, и культурные связи, наше прошлое и сегодняшние политические интересы.".

Депутат добавила, что Азербайджан и Турция всегда поддерживают позиции друг друга.

"Турция, которая в знак протеста против оккупации Арменией на протяжении почти 30 лет 20 процентов территории Азербайджана закрыла границы с этой страной, всегда полностью поддерживает справедливую позицию нашей страны по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Укрепление отношений между Турцией и Азербайджаном имеет большое значение в плане обеспечения стабильности в Кавказском регионе, так как развитие и укрепление отношений между нашими странами вносят важный вклад в развитие, стабильность и безопасность региона", - сказала Афет Гасанова.

Она добавила, что для дальнейшего развития и укрепления братских и дружеских отношений между Турцией и Азербайджаном есть большой потенциал и сильная политическая воля.