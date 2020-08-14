Клеветнические кампании антиазербайджанских сил не способны запятнать репутацию Азербайджана

В результате целенаправленной внутренней и внешней политики, определенной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Азербайджан превратился в динамично развивающуюся демократическую страну, реализующую экономические, политические и гуманитарные проекты регионального и глобального значения, проводящую независимую политику.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Рауф Алиев.

По его словам, тот факт, что Азербайджан превратился во влиятельную страну не только в регионе, но и в мире, вызывает большую ревность у сил, которые недолюбливают Азербайджан, и эти силы не могут согласиться с этой реальностью.

"Различные международные правозащитные организации, НПО, представляющие эти силы, маскируя свои истинные намерения, создали сеть активистов в мире, в первую очередь в Европе, якобы, для защиты прав и свобод человека и распространения демократических ценностей. К сожалению, некоторые из этих активистов являются гражданами Азербайджана называющими себя политическими эмигрантами. Один из них - проживающий в Германии и называющий себя политическим эмигрантом, являющийся одним из активных участников клеветнической кампании против Азербайджана видеоблогер Габиль Мамедов и его подручные были разоблачены. В ходе оперативно-следственных мероприятий возникли основательные подозрения в том, что Габиль Мамедов, получив убежище в Германии, во избежание ответственности за хищение чужого имущества в крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием в 2015-2017 годах, готовил на территории Азербайджана террористов и открыто призывал к террористическим действиям. В связи с вышеуказанными фактами, в отношении Габиля Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста, он объявлен в международный розыск в качестве подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК Азербайджана. В направлении его экстрадиции в Азербайджан осуществляются надлежащие правовые процедуры. Все это показывает, что такие люди, как Габиль Мамедов, ставшие орудием в руках антиазербайджанских сил за пределами Азербайджана, больше не ограничиваются клеветнической кампанией. Эти предатели пошли еще дальше, и угрожая общественной безопасности Азербайджана, призывают своих единомышленников планировать акты саботажа и терроризма против нашей страны.

И в период военной провокации, совершенной Арменией в июле в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, ведущие клеветническую кампанию против Азербайджана предатели вновь организовали антиазербайджанские акции в Америке, Европе. Это еще раз доказывает, что представляющие антиазербайджанские силы национальные предатели будут продолжать выполнять заказы своих хозяев.

Цель этих сил - заставить Азербайджан свернуть со своего независимого политического курса посредством давления и угроз. Но эти антинациональные силы, предатели, должны знать, что на международной политической арене выступает независимый, демократический, хорошо развитый и способный защитить себя от любых опасностей Азербайджан, и он продолжит успешное развитие под руководством Президента Ильхама Алиева", - сказал Рауф Алиев.