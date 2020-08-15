Фуад Мурадов: Учреждение Координационного совета азербайджанцев Франции привнесло организованности и динамики в диаспору

Учреждение Координационных советов, в том числе Координационного совета азербайджанцев Франции привнесло организованности и динамики в движение диаспоры.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, об этом сказал председатель Госкомитета Фуад Мурадов.

На мероприятии, организованном в связи с избранием нового координатора Совета, Фуад Мурадов высоко оценил деятельность членов диаспоры во Франции в период пандемии, а также проведение масштабных акций протеста в связи с июльской провокацией Армении.

Далее был продемонстрирован видеоролик, отражающий деятельность Комитета.

Координатор Координационного совета азербайджанцев Франции, глава школы "Карабах" и Культурной ассоциации Азербайджан-Франция Тогрул Зейналов ознакомил участников с подробной информацией о деятельности Совета и школы "Карабах", открывшей во французском Нанте по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Участники мероприятия обсудили проделанную работу и высказали предложения и мнения касательно будущих планов, новых проектов. В мероприятии также приняли участие представители организаций диаспоры во Франции, активисты и уполномоченные лица посольства Азербайджана во Франции.

Председатель Госкомитета высоко оценил работу, проведенную Тогрулом Зейналовым в качестве координатора, и вручил ему благодарственную грамоту.

Мероприятие завершилось избранием нового координатора Совета.