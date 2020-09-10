Как авантюрист Тофик Ягублу сам себя погубил

Активист партии "Мусават" Тофик Ягублу находится в заключении.

Оппозиционер Тофик Ягублу опять за решеткой и, в социальных сетях четко очерчивая самих себя, определенная когорта ведет кампанию за освобождение активиста "Мусавата", который является также одним из приближенных председателя ПНФА Али Керимли.

И, как всегда, радикальная оппозиция, решив воспользоваться случаем, начала политизацию вопроса, день ото дня пытаясь искусственно нагнетать ситуацию вокруг Ягублу.

Власть страны несколько месяцев тому назад предложила всем оппозиционным силам конструктивный и адекватный политический диалог для поиска компромиссов и консолидации. Во имя страны, будущего, оздоровления политического климата, для отхода от конфронтации.

Власть заинтересована в реализации новой платформы политического плюрализма, основанного на общественном договоре, направленном на эволюционное развитие внутренней политической жизни и формирования здоровых, конструктивных взаимоотношений между властью и оппозицией.

Это не было декларативными заявлениями, так как власть настроена на создание дееспособного конструкта политической системы, основанного на трех принципах: идейное взаимообогащение, реальное взаимодействие и истинное взаимопонимание.

Но увы, санкюлоты и люмпены радикальной оппозиции наотрез отказались от нормализации внутреннего, мелкого лагеря. Политическая гопота, ведомая анахронтом-председателем ПНФА Али Керимли и зиц-председателем "Нацсовета" Джамилем Гасанлы не отказались от политической демагогии, подмены национальных интересов сугубо меркантильными интересами отверженных историей кучки и слепым следованием указаниям своих истинных хозяев как внутри страны, так и за рубежом.

Они ныне проводят кампанейщину якобы за освобождение Тофика Ягублу, хотя у власти не было и нет никакого мотива для ареста Т.Ягублу.

Причин немало.

Напомню, что решением Низаминского районного суда Тофик Ягублу был осужден на срок 4 года 3 месяца строгого режима. Согласно обвинению, в автомобильной аварии Т.Ягублу оскорбил водителя другой машины и находившуюся рядом с ним жену, нанес им телесные повреждения. Сам Тофик Ягублу отвергает обвинения.

9 сентября в 15:00 20-25 человек, нарушив требования закона "О свободе собраний" Азербайджана, без согласования с ИВ города Баку попытались провести марш на улице Истиглалият. Об этом говорится в заявлении Главного управления полиции города Баку.

Сотрудники полиции, несшие службу на данной территории, предотвратили проведение незаконной акции и удалили ее участников с этой территории.

Задержанных и арестованных нет.

Тем временем, представители Совместной рабочей группы по правам человека продолжают переговоры с представителями правительства для справедливого пересмотра дела Тофика Ягублу и его освобождения. Об этом журналистам заявил правозащитник Аваз Гасанов, добавив, что из-за объявленной голодовки состояние здоровья Тофика Ягублу ухудшается.

"Правозащитники надеются, что будет определена процедура для его скорейшего освобождения", - сказал он.

"Азербайджан является правовым государством, и, естественно, что все хотят, чтобы вопросы с правами человека решались в юридической плоскости внутри страны. В этом считаю, что апелляционная жалоба на приговор суда первой инстанции в отношении Тофика Ягублу будет рассмотрена объективно", - отметил Гасанов.

Азербайджанское государство само заинтересовано в обеспечении прав гражданина. В стране существуют суды нескольких инстанций и гражданин, который не доволен решением суда первой инстанции, может подать жалобу в более высокие судебные инстанции.

Так является ли Тофик Ягублу сильным спарринг-партнером для нынешней власти, чтобы она, власть, всячески стремилась ослабить своего потенциального и реального противника даже путем ареста?

Увы, ответ отрицательный. Дело в том, что наша внесистемная оппозиция не смогла, да и в нынешнем состоянии никогда не сможет сгенерировать реального оппонента власти, такого героя-властителя дум. Радикальная оппозиция деструктивна и причина ее природной, органической слабости в том, что ее возглавляют люди, трясущиеся за свое положение и пытающиеся его сохранить. Политические люмпены видят в Али Керимли и Джамиле Гасанлы гарантию сохранения самих себя в виде радикальных элементов политического бытия, они будут им лояльны. Как только они поймут, что этого не происходит, возникнет Рази Нуруллаева или другие бывшие подручные Керимли: они не только покинут председателя ПНФА, но и станут его ярыми противниками.

Они составят и уже составили - просто они еще об этом, может быть, даже сами не знают - фронду, которая выдвинет своего кандидата. Здесь возможны самые любые, в том числе и неожиданные, варианты развития событий.

Т.Ягублу не представляет совершенно никакой угрозы или опасности. Да, он геройски воевал в окопах карабахской войны, не щадя себя. Да, он честный, принципиальный человек.

Но он очень слабый, блеклый политик, напрочь лишенный политических талантов. Он эмоциональный, заурядный оратор, середнячок в стане оппозиции, посредственный активист с провинциальным мышлением.

В стане радикалов нет реальной оппозиции, там в коматозном состоянии есть оппозиция спарринговая, такая ручная, надоевшая. А те, кто пытается выступать всерьез с независимых позиций, уже дискредитированы, низведены до уровня диссидентуры. Диссидент - это не оппозиционер, это человек, который говорит правильные слова, обвиняет чиновников в неправильной работе и так далее, но он ни в коем случае не претендует на властные позиции. Тот же самый Тофик Ягублу в течение последних лет жестко, даже жестоко критиковал нынешнюю власть, обвиняя своих идейных противников во всех смертных грехах.

И вопреки всей кампании поддержки Ягублу в социальных сетях; вопреки крикам и плакатным утверждениям, что он де является чуть ли не одним из самых известных людей страны и вообще Ягублу в когорте сильнейших оппозиционных политиков - дальше Баку его очень мало знают. А в провинции, вынужден огорчить сторонников Ягублу, его вообще не знают - кроме как региональных представителей ПНФА, т.н. "Нацсовета" и сильно политизированных, радикальных граждан, число коих слишком мало, чтобы оперировать ими в репрезентативном анализе последних событий.

Тофик Ягублу - "один из лидеров оппозиции, революционер" - эти определения с подачи вполне определенных людей и структур направлены на создание нового образа для дряхлой, субтильной радикальной оппозиции. Все направлено на канву якобы преобразования старой оппозиции в новую, сильную и потенциальную структуру, противостоящую нынешней власти.

Якобы тактика Ягублу опрокидывает классические партийные модели прошлого века и линейно-иерархичные партии теряют свою эффективность, их лидеры неинтересны. Согласно довольно утопичному и примитивному сценарию, оказывается, Т.Ягублу не кто иной, как создатель сети сторонников, связанных моральной ценностью - неприятием нынешней внутриполитической ситуации. А инструмент развития сети - качественно упакованный информационный продукт, который обеспечивает огромное вирусное распространение.

Например, как сетевые агитки "Свободу Тофику Ягублу!" или "Он наказан за нас - так защитим его!"

Сценарий, повторюсь, весьма примитивен и легко читаем. В общих чертах тактика Али Керимли и его теневых хозяев по созданию и накачиванию из реального, вполне среднего, не блещущего стратегическими навыками и политическим опытом Т.Ягублу аватара "мученика" может быть описана так. Шаг первый - исследовательская часть, которая проводится узким организационным ядром в закрытом режиме. Исследование призвано обнаружить шокирующие факты о представителях власти. Обнажить объект разоблачения. Результат этой фазы упакован в медийную оболочку. Шаг второй - презентация "лидерами" радикальной оппозиции и моментальное распространение в социальных сетях. Волна-дискуссия вокруг высказываний Т.Ягублу и о нем с нарастанием эмоционального напряжения. Шаг третий - переход от медийности к чистому действию: выход на улицу, протест. Этот цикл с различными вариациями повторяется не раз, не два, не три. Это уже технология. Работает индустрия по производству зеркала для героя.

Для Тофика Ягублу всегда были интересны личности, а не процессы. Он больше похож на народовольцев и левых эсеров, которые стреляли в губернаторов и министров, чем на большевиков, которые воевали с классами. В среде таких "индивидуалистов" было много провокаторов, специалистов по двойной игре. Возможно, нам еще придется увидеть вбросы терминов вроде "азефовщины" про Ягублу.

Ягублу очень слаб в интригах, тактике и стратегии подковерных, отвратительных и мерзких войн в среде радикальной оппозиции.

Традиционные методы хороши в условиях контролируемого пространства, где тактика игнорирования может оказаться оправданной и где можно уйти от содержательной стороны вопроса. Но контроля уже нет. Отсутствие ответа - скорее слабость. Однако, как отвечать? Здесь слишком много развилок, и каждое решение выглядит ненадежным. Наступает зависание. Ягублу не игрок, который умеет создавать зависания соперника, в этом его главная слабость.

Но авторы "проекта Ягублу" сделали ставку на молодежь, ибо это напрямую связано с сетевым характером политики Али Керимли, ставшей причиной отсутствия образа будущего у жителей оппозиционной деревни. Возникла серьезнейшая фрустрация - разочарование, которое ищет выхода. Для кого-то котики, для кого-то патриотические мэмы, для кого-то - субтильно гневные воззвания "Свободу Ягублу!"

Для молодежи вся эта возня вокруг Т.Ягублу это "кульно", это фан, это интересно, это тусовка, селфи и чекин.

Образ Тофика Ягублу строится по давно испытанной модели - "участник войны, бессребреник, человек без компромиссов". В этом смысле он для своей целевой группы более ровесник, чем многие ровесники.

Казус Ягублу бессмысленно ограничивать только им самим. Он не причина и не следствие, а симптом проблемы, ибо он сам того не ведая, превратился не в борца за справедливость, а в управляемую фигуру в руках тех, кто ненавидит справедливость.

Справедливость же - базовая ценность азербайджанского общества. Однако императив справедливости совершенно выпадает из повестки кампании вокруг Ягублу и работает декларативно.

В реальных дискуссиях по стратегии развития страны и образу будущего Тофик Ягублу заранее и заведомо проигравшая, слабая сторона: этот уровень - не конек "мученика", здесь он будет гораздо слабее ряда других игроков.

И намеренное выведение из строя каких-либо фильтров достоверности, по задумкам авторов сценария кампанейщины вокруг ареста Ягублу на самом деле служит утрированию требования о ротации руководства ПНФА и т.н. "Нацсовета". Естественно, что есть ядро сектантского плана, преданное своим лидерам. Есть узкий, но без глубокого вовлечения, круг общей поддержки. И есть ситуативные сторонники, которым сам Ягублу не особо важен, но интересна ситуация, которая создана в связи с ним.

У радикальной гопоты Али Керимли и троллей "Нацсовета" есть новый культ - Тофик Ягублу, мученик и страдалец. Его считают новым знаменосцем, но Ягублу никак не сможет вдохнуть жизнь в дряхлое, старое, коматозное тело радикальной оппозиции.

Вся кампанейщина с заранее составленным набором требования и воззваний отдает необольшевизмом.

Это все - набор симулякров, не более того.

Потому и Тофик Ягублу не герой, а жертва радикальной оппозиции.