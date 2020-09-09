Кто финансирует радикальную оппозицию и карманных "блогеров"?

Day.Az представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу". 

Видеопроект посвящен внутренней политике Азербайджана, событиям и процессам, происходящим как в нашей стране, так и в регионе. 

Другие выпуски видеопроекта доступны на Youtube-канале.