Пашиняновские марионетки бредят Геранбоем и Гянджой

Армянское руководство руками своих марионеток оккупационного режима, незаконно установленного в Нагорном Карабахе, усиливает подготовку к окончательному отказу от мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Так, недавно на встрече с молодежью армянской общины Карабаха "секретарь Совета безопасности" оккупированного Карабаха Самвел Бабаян заявил, что Геранбойский район Азербайджана захватывать "невыгодно", якобы из-за того, что армянам не стоит проливать кровь за земли, где нет нефти.

При этом, Бабаян не постеснялся заявить, что был бы не против захвата Гянджи. Судя по логике Бабаяна, в Гяндже есть запасы нефти, что на самом деле является полным бредом. Это еще раз говорит об умственной отсталости оккупантов.

Вдобавок нашелся еще один "умник" в виде ветерана армянских вооруженных формирований Камо Арутюняна, который в интервью армянским СМИ подчеркнул, что армяне просто "обязаны" захватить Геранбойский район.

"Если вы хотите дойти до Каспийского моря, то позвольте вам сказать, что идти придется через Геранбойский и похожие на него районы. Если говорить об экономике, золотых рудниках и нефти, то там проводилось немало геодезических работ и, как оказалось, там ничего такого нет. Геранбойский район - единственный, из которого можно взять под контроль основные равнинные центры Азербайджана, те же Гянджу, Мингячевир, там много разных направлений, которые можно взять под контроль", - громогласно воскликнул бесстрашный "завоеватель".

Ранее глава оккупационного режима Карабаха Араик Арутюнян сообщил о "возможных ответных действиях" армянских вооруженных бандформирований в случае удара Азербайджана. По словам Арутюняна, сепаратисты могут "нанести удар" по Гяндже.

Фактически, армяне в открытую обсуждают планы оккупации дополнительных территорий Азербайджана. То есть, Армения посредством своих "марионеток" посылает сигнал мировому сообществу и, в частности, Минской группы ОБСЕ - мы не признаем нормы международного права и отказываемся уважать территориальную целостность других стран.

Видимо армяне забыли или не хотят вспоминать, что в июне 1992 года в Геранбойском районе силами азербайджанских подразделений была уничтожена крупная группировка армянских войск. 13 июня 1992 года Азербайджан провел успешную наступательную операцию в Геранбое. В ходе наступления азербайджанские войска освободили несколько десятков деревень. Примечательно, что в ходе операции не было жертв среди гражданского населения, что опровергает миф армян о "злых" азербайджанцах. После полного освобождения Геранбойского района, ВС Азербайджана продолжило успешно наступать в Агдеринском направлении.

В мире уже привыкли к мечтам армян о "Великой Армении от моря и до моря". Однако в последние десятилетия армяне приступили к реализации своего плана. Захватив около 20 процентов территории Азербайджана, армяне, не стесняясь, продолжают заявлять о своих растущих аппетитах.

К сожалению, дискуссии армянских "вояк" в очередной раз доказывают невозможность мирного урегулирования конфликта и не оставляют никакой альтернативы, кроме войны.

Байрам Эльшадов