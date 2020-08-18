Армения руками сепаратистов Карабаха угрожает Гяндже

Если даже не знать, что нынешний глава сепаратистского режима Нагорного Карабахе является ставленником Никола Пашиняна, можно вычислить это по заявлениям Араика Арутюняна в СМИ.

На днях Арутюнян в интервью журналистам пригрозил азербайджанской стороне ударом по Гяндже. Мол, мы вам всем покажем.

Надо сказать, что он не первый и, скорее всего, не последний, кто пытается таким образом запугивать азербайджанскую сторону. Всевозможные эксперты, военные преступники, просто горлопаны любят пофантазировать об ударах по Баку, Гяндже, Мингячевиру и другим городам и объектам Азербайджана. Правда, чаще всего обещают стереть с лица земли именно Баку, так что Арутюнян был оригинален. Оригинален он и потому, что прежде лица, называющие себя президентами, как-то удерживались от подобных угроз, оставляя их подчиненным. Но ставленник Пашиняна должен был оправдать высокое доверие.

Впрочем, Араик Арутюнян - "президент" только для сепаратистской братвы. Таковым, если подходить к вопросу с правовой точки зрения, его не считают даже в Ереване. Ведь Армения не признала "независимости" оккупированного Карабаха, следовательно, не признает и тамошний режим...

А теперь серьезно. После провала провокации в Товузе Армения, что называется, пустилась во все тяжкие, пытаясь удовлетворить жажду мести и как-то избавиться от пережитого позора. Провокации - это удел слабой стороны. Это понятно. Непонятно другое - куда смотрит Минская группа? В данном случае угрозы озвучил не какой-то горлопан Вова Вартанов или старый маразматик в отставке Тер-Григорянц, а лицо, с которым посредники встречаются и проводят обсуждения, посещая оккупированные территории. Кроме того, понятно, что устами сепаратистов глаголет Ереван. То, что не может сказать, не вызвав скандала, Пашинян, заявляет его марионетка. Но посредники не должны делать скидки на то, что "дитя малое и неразумное". Угрозы, звучащие из Армении или Еревана, должны контролироваться МГ ОБСЕ, если уж она считает себя посредницей и берет на себя определенную ответственность.

Минской группе следовало бы потребовать объяснений от руководства Армении. Если уж Пашинян так "смело" причисляет Карабах к Армении, путь имеет смелость и отвечать за шалости своих подопечных.

Арутюнян выбрал мишенью Гянджу три дня назад, но никакой реакции со стороны посредников что-то не слышно. Интересно, почему? Может быть, туристы от дипломатии еще не вернулись из летних отпусков?

Армянской стороне не привыкать стрелять по гражданским. Если армянские военные без зазрения совести подвергают обстрелам и бомбардировкам мирные азербайджанские села, для них не будет никаких моральных преград для обстрела второго города Азербайджана, если таковой приказ поступит. Моральные рамки это вообще не об армянских оккупантах, действующих по лекалам фашистской идеологии.

Решать свои задачи на крови невинных - это нормальная практика для армянского национализма. Но дело даже не в этом. Реакция нужна не потому, что в Азербайджане кто-то боится армянских угроз. Она нужна в воспитательно-карательных целях, чтобы агрессору, которому и без того созданы самые тепличные условия, не было так приятно и комфортно, чтобы убийцы азербайджанских детей и стариков и их потомки осознали, что несут ответственность за каждое слово и каждое действие. И в следующий раз, прежде чем открыть рот и указывать своим бандформированиям, куда направлять пушки, всякие там арутюняны, пашиняны и прочие хорошо подумали о последствиях. Пока для агрессора не будет международных правовых последствий, он будет наглеть.

Дипломатический урок - это самое малое, что нужно для исправления практически безнадежно испорченной Армении. И лучше ей его усвоить и не доводить до того, чтобы воспитанием агрессора занялся сам Азербайджан. Будет очень больно.

Зульфугар Ибрагимов