Минская группа ОБСЕ не может препятствовать Азербайджану освободить оккупированные территории

Деятельность Минской группы ОБСЕ, призванной способствовать мирному урегулированию карабахского конфликта, но не способной выполнить поставленную задачу, в последние годы все больше подвергается критике со стороны официального Баку. На днях Президент Ильхам Алиев в очередной раз жестко высказался в адрес сопредседателей, указав на попытку посредников ставить себя выше принципов международного права и Устава ООН, ограничивая Азербайджан в праве освободить свои земли военным путем.

Тема стала еще более актуальной в связи с последними событиями на азербайджано-армянской государственной границе. Заигрывание международных посредников с Арменией вылилось в очередную провокацию, которая привела к человеческим потерям у обеих сторон.

Напомним, что 12 июля в результате провокации вооруженных сил Армении была дестабилизирована ситуация на госгранице. Бой продолжился до утра 13 июня.

На вопросы Day.Az отвечает азербайджанский эксперт, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев.

В чем на сегодняшний день принципиальная разница между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой? Вся армянская идеология и политика построены на мифической истории и идее "великой Армении от моря до моря", основанных на них территориальных претензиях ко всем соседям. Политика Азербайджана миролюбива и основана на нормах международного права, направлена на мирное сосуществование и сотрудничество с соседями и другими странами. Азербайджан никому не угрожает, ни на чьи земли не претендует. Он желает лишь освобождения своих, признанных мировым сообществом и оккупированных армянским агрессором, территорий.

Жажда переделывать географию фальсификацией истории, присваивать чужие территории всегда заканчиваются плачевно. И армяне в ближайшее время смогут в этом в очередной раз убедиться.

Прежде всего, следует строго разграничить историю и международное право, отделив их, друг от друга при выработке окончательного решения по урегулированию конфликта. Лишь только на основе всестороннего, полного, исчерпывающего изучения причин и корней конфликта, оценки сложившейся, на момент выработки решения, ситуации возможно достижение следующих основных целей: принятия сторонами (при участии посредников) справедливого решения; юридически правильного и результативного применения общепризнанных международно-правовых норм; обеспечения стабильного, долговременного, гарантированного мировым сообществом мира.

Деятельность Минской группы ОБСЕ превратилась в притчу "во-языцех", и кто только ее не критиковал. Надо сказать, что не безосновательно. Созданная для разрешения конфликта, Минская группа занималась околоконфликтными вопросами, оставив в стороне суть конфликта и международное право (и прежде всего принципы ОБСЕ), которыми она должна была руководствоваться в своей деятельности.

Думается, в реальности МГ занимается не разрешением конфликта, а тем, что уже определяется термином, прочно вошедшим в политологический лексикон благодаря их поездкам, - "дипломатическим туризмом".

За более, чем 20-летний срок существования Минской группы мы не имеем ни одного аналитического документа, составленного сопредседателями и вынесенного на обсуждение других членов Минской группы (!) для согласования единой позиции по объективной политико-правовой оценке конфликта для его дальнейшего разрешения. Общеизвестно, что, не поставив диагноз болезни, невозможно ее лечить. Как сопредседатели собирались и собираются разрешать конфликт, не сказав, что имеет место, что произошло?

Отсутствие объективной политико-правовой оценки приводит, так же, как это имело место до сих пор, к затягиванию конфликта, к созданию у определенных сил иллюзий, что подобным образом можно переступить через международно-правовые нормы, оккупировать международно-признанную территорию суверенного государства и добиться после совершенного в переговорном процессе желаемых дивидендов.

От имени мирового сообщества призваны выступать такие авторитетные международные образования, как ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, Совет Европы, НАТО и др., прямой обязанностью которых являются поддержание и восстановление мира и стабильности, как во всем мире, так и в отдельных его частях, применение санкций к стране-агрессору. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ необоснованно монополизировали все права по разрешению конфликта, и таким образом блокируют его разрешение. Они не только не согласовывают свои действия с другими членами Минской группы, но и ревностно реагируют, когда другие вышеперечисленные организации всего лишь высказывают мнение о конфликте.

Сегодня стало модно говорить о мерах по укреплению доверия (как будто оно есть). Самый лучший механизм доверия - это вывод оккупационных войск Республики Армения с территории Азербайджана за пределы международно-признанных границ. О каком доверии может идти речь, если на территории Азербайджанской Республики присутствуют армянские оккупационные войска, а сопредседатели закрывают глаза на принципы и нормы ОБСЕ, Устав ООН и не требуют их вывода?

Давайте обратимся к Мандату сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Прежде всего, обратим внимание на его название - Мандат сопредседателей конференции по Нагорному Карабаху под эгидой ОБСЕ ("Минской конференции"). Это Мандат сопредседателей, а не Минской конференции. Это очень важно, так как в целях введения в заблуждение общественности, очень часто эти понятия подменяют. Если что-либо и выходит за рамки полномочий сопредседателей, то это в компетенции Минской конференции, которая призвана разрешить конфликт в соответствии с международным правом в лице Устава ООН, Хельсинского акта 1975 года и других документов. И сопредседатели в интересах достижения поставленных перед ними задач обязаны обращаться за помощью к Минской конференции, другим органам ОБСЕ, а при необходимости и в ООН.

Кто вспомнит, когда собиралась последний раз Минская конференция в полном составе? В самом начале текста Мандата сказано, что "в своей деятельности сопредседатели будут руководствоваться принципами и нормами ОБСЕ, Уставом ООН, решениями совещаний ОБСЕ, включая постановления заседания Совета Министров ОБСЕ от 24 марта 1992 года и, особенно, решениями Будапештского Саммита ОБСЕ, а также соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН".

Хотелось бы знать, выполнения какой соответствующей резолюции ООН сопредседатели добились и какие принципы и нормы ОБСЕ, относящиеся к конфликту, были реализованы в их деятельности?

В соответствии с п. 11 Мандата сопредседателей, после консультаций с действующим председателем ОБСЕ сопредседатели должны "совместно информировать председателя Совета Безопасности и генерального секретаря ООН о ходе Минского процесса, обо всех аспектах ситуации в зоне конфликта, о ходе выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, равно как и о настоящем и будущем сотрудничестве между ОБСЕ и ООН в этой области. Когда это необходимо и после соответствующих консультаций с ДП (действующий председатель - ред.) ОБСЕ, представлять на рассмотрение ООН свои соображения и предложения относительно новых резолюций, которые могли бы быть приняты СБ ООН в интересах мирного урегулирования конфликта".

Почему сопредседатели препятствуют после 1993 года рассмотрению вопросов, связанных с конфликтом, в структурах ООН?

Далее, в тексте Мандата сказано: "В своей работе Сопредседатели будут руководствоваться задачами Минской конференции, а именно способствовать разрешению конфликта без применения силы и, в частности, содействовать переговорам по мирному и всеобъемлющему урегулированию в соответствии с правилами процедуры, как они определены в решениях десятой встречи Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) СБСЕ".

И вот здесь прослеживается противоречие между задачами, поставленными перед сопредседателями в соответствии с принципами и нормами международного права, и полномочиями сопредседателей. Безусловно, конфликт необходимо стремиться разрешить мирными способами. Но невозможность разрешить его мирно на протяжении четверти века, наличие Минской конференции и ее сопредседателей не приостанавливают действие статей Устава ООН, предусматривающих право подвергшегося агрессии государства освободить свои территории силой и право международного сообщества применить силу к агрессору. Ни ОБСЕ, ни Минская конференция не обладают компетенцией приостанавливать действие Устава ООН или препятствовать его реализации. Об этом, кстати, говорил на днях Президент Ильхам Алиев, указав на то, что МГ ОБСЕ не выше ООН.

К сожалению, попытки подменить собой Устав ООН имеют место. Вот здесь и кроется причина нежелания сопредседателей Минской группы дать политико-правовую оценку конфликта, так как, назвав одну сторону (а в данном случае - это Республика Армения) агрессором, необходимо задействовать соответствующие статьи Устава ООН.

Суть в том, что Минская группа не способна урегулировать конфликт, потому что не опирается в его решении на принципы международного права и решения международных организаций, а, прикрываясь Мандатом сопредседателей, руководствуется геополитическими интересами своих государств, которые находятся в противоречии. В то время, как любая дипломатическая деятельность, и прежде всего деятельность по урегулированию конфликтов, должна опираться на нормы международного права.

Не будем останавливаться на 4-х невыполненных резолюциях Совета Безопасности ООН, о которых Минская группа так и не вспомнила, хотя три из них (за исключением самой первой), были приняты на основе докладов не Генерального секретаря ООН, а Председателя Минской группы ОБСЕ. Это - исключительный случай в истории.

Принятие Парламентской Ассамблеей Совета Европы 25 января 2005 года резолюции 1416 (2005) "Конфликт в нагорно-карабахском регионе, решением которого занимается Минская конференция ОБСЕ" (докладчик Дэвид Аткинсон), в которой признается оккупация значительной части территории Азербайджана войсками Республики Армения, а также подчеркивается что "оккупация иностранной территории любым государством-членом представляет собой серьезное нарушение обязательств этого государства как члена Совета Европы", явилось хоть и запоздалым, но не последним шагом в этом направлении.

Принятие в середине марта 2008 года на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции "О ситуации на оккупированных территориях Азербайджана", дающей фактически политико-правовую оценку нагорно-карабахскому конфликту, должно послужить толчком к принятию подобных решений и другими международными организациями, и, прежде всего, ОБСЕ, в рамках которой пока безуспешно осуществляется минский переговорный процесс. Об этих документах ничего не говорится в многочисленных заявлениях представителей стран-сопредседателей МГ.

Стоит напомнить представителям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что Азербайджанская Республика и Республика Армения подписали Хельсинкский заключительный акт, признав таким образом в соответствии со своими конституциями: 1) высшую юридическую силу норм данного акта, как во внутренних, так и во внешних правоотношениях; 2) принципы нерушимости границ и территориальной целостности государств.

Здесь были бы уместны слова заместителя госсекретаря во время второго срока Клинтона Рональда Д. Асмуса о том, что "важнее то, что верность основным принципам Парижской Хартии - право на территориальную целостность, право на суверенитет, право на равную безопасность и право на выбор собственных союзников - должно стать основой для системы безопасности нового миропорядка после Холодной войны. Эти принципы безусловны, независимы от индивидуальности президента или эффективности внутренних реформ, равно как от внешней политики страны. Эти принципы были приняты для того, чтобы защитить маленькие государства от хищнического поведения более сильных держав. Эти принципы надо защищать, когда им бросается вызов, чтобы состояние мира после Холодной войны было надежным", сказал Асмус.

Объективная позиция мирового сообщества может позволить вывести вооруженные силы Армении из зоны конфликта и разрешить его мирным путем, без вооруженного давления и на основе принципов международного права. Любая попытка заставить Азербайджан под давлением мирового сообщества, при наличии армянских оккупационных войск на его территории подписать соглашение об уступке территорий сделает его юридически ничтожным и не обеспечит стабильный и долгосрочный мир в регионе. Долгосрочный и устойчивый мир невозможен без справедливости, и положить конец безнаказанности за совершение наиболее серьезных международных преступлений необходимо не только в целях установления индивидуальной уголовной ответственности, но и в интересах долговременного мира, установления истины, примирения и защиты прав потерпевших.

В международной практике имеются правые решения, из которых следует, что любой договор об уступке территории, согласно которому государство-агрессор предполагает получить законный титул над территорией в результате обретения ее с помощью незаконной силы, является ничтожным ab initio. Большинство ученых, цитируя статью 2(4) Устава ООН, делает акцент на словах "против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства".

Таким путем, каким идет Минская группа ОБСЕ, обретение долговременного мира невозможно. На мой взгляд, сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно знакомы как с нормами международного права, так и с международно-судебной практикой. Они прекрасно понимают, что даже принудив Азербайджан (что априори невозможно де-юре и де-факто) к уступке своих территорий, они не получат долговременного и надежного мира. Тогда чего же они хотят и чем они занимаются? Вопрос далеко не риторический и требует ответа.

Лейла Таривердиева