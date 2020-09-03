Армении не нужен мир в регионе

Надежды на мир тают на глазах.

В последний день лета министр иностранных дел Армении, давно не радовавший поклонников громкими заявлениями, дал интервью "Интерфакс", которым перечеркнул возможность восстановления переговорного процесса жирной чертой.

Эти же мысли высказывают армянские чиновники разного калибра, эксперты и просто горлопаны. Зограб Мнацаканян как бы аккумулировал все это и вылепил единую линию карабахской политики Еревана.

Чем отличается карабахская линия Пашиняна от линий предыдущих режимов? Она более безумна, еще резче противоречит международному праву и фактически делает войну неизбежной. По-видимому, правящему режиму просто нечем крыть обвинения в свой адрес внутри страны и нечем латать откровенные провалы Армении во внешнем мире.

Мнацаканян, отвечая на вопросы журналиста, попытался предстать эдаким уверенным и ироничным "победителем", который позволяет себе вальяжно рассуждать о мире и ставить условия. Он позволяет себе додумывать международное право, трактовать его так, как удобно армянской стороне. Чего стоит только "право народа Нагорного Карабаха на самоопределение без каких-либо ограничений". Подобного термина в международном праве не существует вообще. Точнее, не существовало до интервью Мнацаканяна, попытавшегося его туда виртуально вписать.

Армянский дипломат не может не понимать, что "правами без ограничений" на планете не обладает никто. Любое право всегда бывает ограничено вступающими с ним в противоречие правами. Тем более, когда речь идет о несуществующей этнической группе под названием "народ Нагорного Карабаха". Существует - и это зафиксировано на международном уровне - армянская и азербайджанская община Нагорного Карабаха. И какие-то права армян НК никак не могут быть неограниченными, потому что их ограничивают права азербайджанкой общины.

Мнацаканян утверждает, что "права без ограничений" это один из главных подходов. Этим он признал тот факт, что Ереван сознательно выбрал своим главным условием иррациональный постулат, который не только не существует в международном праве, но и никогда не будет принят Азербайджаном. Сделано это сознательно, с целью потянуть время. Ереван понимает, что времени у него практически не осталось, и забрасывает в повестку бессмысленные темы, ненужные вопросы. Одним словом - пустышки. А тем временем армянская сторона лихорадочно ищет лазейки для поиска новых союзников (на старых уже надежды нет) и укрепления статус-кво любым путем.

Провокация следует за провокацией, ложь накладывается на ложь. Даже явные провалы, даже кровь собственных граждан не останавливают растерявшийся окончательно режим.

МИД Азербайджана уже отреагировал на безумие армянского министра.

Глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева считает парадоксальным, что министр иностранных дел страны-оккупанта, препятствующей разрешению конфликта путем переговоров и постоянно провоцирующая напряженность, говорит о создании условий для мира. По ее словам, главным препятствием для создания "условий для мира" являются шаги военно-политического руководства Армении, сводящие на нет сущность переговоров.

Действительно, только за последние два месяца Армения нанесла несколько серьезных ударов мирному процессу. 12-16 июля спровоцировала серьезные боестолкновения в товузском направлении азербайджано-армянской границы. Противник был отброшен и при этом потерял некоторые позиции, не говоря уже о понесенных армянами многочисленных человеческих потерях.

23 августа группа армянских диверсантов предприняла попытку проникнуть на азербайджанскую сторону линии соприкосновения в геранбойском направлении. Руководитель группы был взят в плен, а сотоварищи ретировались. Показательно, что диверсионная акция была предпринята армянской стороной накануне визита в Баку министр обороны РФ Сергея Шойгу.

И наконец, 29 августа уже лично сам премьер-министр Армении Никол Пашинян решил завершить сезон провокаций, отправившись в оккупированный Карабах, прогулявшись под ручку с главой тамошнего режима по позициям армянских подразделений. Как никуда не годный политик, Пашинян не подумал о том, что своим вызывающим поведением он не улучшает своего имиджа. Армяне после этого не станут уважать его больше, зато мир получил очередное неопровержимое доказательство того, что именно Армения является агрессором и именно ее подразделения противостоят на линии соприкосновения азербайджанцам.

Тут необходимо напомнить и об армянском беспределе, устроенном после товузского провала, когда армянские банды в разных странах мира учиняли насилие над азербайджанцами. Эта кампания, полная ненависти и злобы, была начата по команде из Еревана. Получив отпор со стороны... нет, не закона этих стран, а местных азербайджанцев, армянские нацисты затихли. И не Мнацаканяну рассуждать о воспитании ненависти и ксенофобии. Прежде чем бросать подобные обвинения кому-то, любой армянский чиновник, да и рядовой гражданин, должен сначала покопаться в своем искалеченном оголтелым национализмом менталитете.

И это еще не все. Мнацаканян рассказал "Интерфаксу" много интересного. Например, рассказывал о появившихся буквально на днях планах по закупкам у России новых самолетов и вертолетов. Тем самым, сам того не понимая, признал, что подозрения азербайджанской стороны вовсе не беспочвенны и военное сотрудничество Армении с Россией значительно активизировалось после товузских событий. Так что телефонный звонок Президента Ильхама Алиева главе РФ Владимиру Путину по поводу активизации военных поставок из России в Армению именно с 17 июля, то есть сразу после прекращения боев, был вовсе не напрасным.

Есть в интервью и над чем посмеяться. Например, над дифирамбами армянского министра в адрес Минской группы. Он проявил все свои дипломатические таланты, расписывая в цветистых выражениях ее достоинства. Но за всем этим ясно читалось лишь желание сохранить нынешний формат МГ как наиболее выгодный и удобный для Армении. За годы своей деятельности МГ ОБСЕ уже не раз имела возможность продемонстрировать Еревану, что выраженная Мнацаканяном горячая любовь взаимна. С сожалением приходится констатировать, что именно посредническая деятельность Минской группы обеспечила комфортные условия оккупантам и способствовала укреплению статус-кво.

Посмеяться можно также над тем, как забавно звучит понятие "миролюбивый" в отношении режима Пашиняна и тем более карабахского режима. "Миролюбивый" Никол Пашинян своими ручками награждал участников кровавой провокации на границе, а его коллега сепаратист Араик Арутюнян обещал бомбить Гянджу. Ну какие же они оба белые и пушистые...

Как и за похвалами в адрес Минской группы, за всеми заявлениями и акцентами Зограба Мнацаканяна стоит не уверенность "победителя", а банальный страх. После провала товузской операции и неблагоприятной для Еревана международной реакции на эти события, армянская сторона начала осознавать, что конец близок. Время, которое, как там считали, работает на агрессора, сработало против него. Оказалось, что всех денег диаспоры, всего влияния лобби и любви сопредов недостаточно для того, чтобы переписать международное право. Оно осталось на стороне Азербайджана. А еще за прошедшие годы азербайджанская сторона наработала еще один аргумент - создала мощные Вооруженные силы, ставшие кошмаром Еревана.

Есть и третий аргумент - наличие у Азербайджана реальных союзников и друзей, а не приятелей по интересам. События последних месяцев сделали еще более заметным и пугающим для армян союзничество Азербайджана и Турции. Последнюю Мнацаканян обвинил в своем интервью во всех грехах. Однако именно Турция является главным стабилизирующим и сдерживающим фактором в нашем регионе - одно ее присутствие по соседству уже удерживает Ереван от еще более подлых и провокационных акций. Так что пугливые заявления в адрес Анкары армянского министра понятны.

Подводя итог, отметим, что интервью Зограба Мнацаканяна, за которое его сегодня хвалят в родной Армении, действительно было знаковым. Оно в определенных чертах дало полную картину тех задач, которые режим Пашиняна во спасение своей власти намерен решать на карабахском направлении. Не важно, что ни одна из них не будет решена. Важно, чтобы армянское общество думало, что у него есть лидер. Мнацаканян также достаточно откровенно дал понять, что Армении не нужны никакие мирные переговоры и все ее интересы заключаются лишь в закреплении статус-кво и обкладывании его всевозможными примочками вроде "права на самоопределение без ограничений".

То есть Армения устами главы МИД окончательно отказалась от переговоров. А если так, то Ереван ждет воплощение в жизнь его кошмаров и зачистка оккупированных территорий от армянских бандформирований силовым путем.

Зульфугар Ибрагимов