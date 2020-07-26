Резкий всплеск армянских провокаций в РФ

Многократно опозорившееся за последние дни армянство находится в спешном поиске "противоядия". Спасти замаранную по горло репутацию армянских националистов может только чудо. Но чудес, как известно, не бывает, и в ход идут традиционные методы, а именно провокации и мистификации.

Начавшиеся в западных странах провокации армян против азербайджанцев докатились и до России. В соцсетях сообщается - армяне на рынке забросали арбузами продавца-азербайджанца, причем, метили исключительно в голову. Армянские пользователи с удовольствием делятся этим видео, демонстрируя деяния очередной банды своих "героев". В соцсетях же сообщают, что группой армян был разгромлен ресторан азербайджанца. Кроме того, армянские банды ходят по адресам проживания азербайджанцев и нападают на них, не разбирая кто перед ними - мужчина, женщина, пожилой человек. И так далее. Тревожные новости приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов.

Подобные действия всегда встречают противодействие. Это неизбежно, особенно когда речь идет о кавказских народах. Уже произошел ряд инцидентов, когда азербайджанцы вышли мстить за нападения на соотечественников. Не будем отрицать, что насилие это плохо, но действия этих парней объясняются смягчающими их вину обстоятельствами и вполне могут быть оправданы. Именно оправданы. Предвосхищая истерику по этому поводу армянской стороны, сразу поставим все точки над "и" и разъясним непонятливому агитпропу соседей, почему не стоит поднимать лишнего шума и размахивать кулачками.

В последние два-три дня по многим странам мира прокатилась организованная волна армянского насилия против азербайджанцев. Никаких сомнений в том, что насилие было организовано и управлялось из одного центра, быть не может. Действия армянских хулиганов и вандалов скоординированы и четки. Зомби получили соответствующий приказ и начали действовать.

Вся масса тех, кто вываливается в эти дни на улицы городов мира под флагом Армении, зомбирована пещерной ненавистью и не способна мыслить. А где-то в далеком Ереване сидят и нажимают на нужные кнопочки, чтобы условный Акоп или Вартапет поднял где-нибудь в Лондоне ножку и пнул азербайджанца или ударил заледеневшей бутылкой девушку-азербайджанку по голове.

И нечего постить видео с инцидентов, инициированных азербайджанцами, лучше обратите внимание на то, что этому предшествовало. Это касается, прежде всего, проармянских российских СМИ, в унисон с армянскими коллегами поднявших вой. Что-то не было за ними замечено публикаций о кровавых нападениях армян на азербайджанцев. Там, можем заверить, было на что посмотреть. Даже сейчас, подбивая под новости предысторию происходящего, многие российские издания не упоминают о нападениях армян на наших соотечественников и наши дипмиссии. И выходит, будто молодые люди в Москве и Питере просто взяли и вдруг разозлились на армян и пошли ломать их машины и кровавить носы. А тут на днях, очень кстати какой-то российский псевдо-эксперт забросил провокацию, потребовав от Азербайджана "не превращать Москву в Сумгайыт". И все, и поехало...

Этому эксперту армянская сторона должна поставить памятник при жизни, потому что сама бы до такого не додумалась. Союз армян России уже цитирует свежеиспеченный лозунг, запугивая не только армян, но и россиян в целом страшными азербайджанцами. Съевшее не одну собаку на организации провокаций криминальное руководство САР своими воплями только провоцирует эскалацию насилия. Контора Ары Абрамяна визгливыми призывами не поддаваться на провокации и упоминаниями о Сумгайыте только совершенно сознательно и целенаправленно распаляет своих националистов.

Провокация - это любимое орудие армянской стороны. За ней обычно следуют вопли, стенания, истерики, и все это будет большими порциями выбрасываться в свет проармянскими российскими изданиями. Процесс этот уже начался.

А, между прочим, в России эти столкновения могут привести к непредсказуемым последствиям, и армянство фактически подставляет свою "новую родину". Поясним почему. Как известно, в Калифорнии миллиону армян противостоит всего несколько тысяч азербайджанцев. Та же ситуация в Европе. А вот в России все иначе. Здесь армяне тоже преобладают над азербайджанцами по численности, но пропорции совсем другие. А потому и столкновения, если армянские провокации не прекратятся, могут быть гораздо серьезнее. Тут националистам уже не получится идти стадом из тысяч человек против пятидесяти азербайджанцев и калечить толпой одиночек.

Повторим - насилие это плохо. Это очень плохо. Но, разбирая такие ситуации, всегда очень важно честно сказать о том, кто нанес удар первым. Кто не захотел подставить другую щеку, а ответил тем же, - это уже другой вопрос. Главное тут - кто зачинщик, кто провокатор. И в данной ситуации ответ совершенно очевиден. Провокатором столкновений армян и азербайджанцев, прокатившихся по миру, является армянская сторона. Нынешнюю волну насилия в России тоже спровоцировали армянские националисты, но об их деяниях почему-то сообщают только социальные сети. Зато слезные вопли армянской диаспоры не распространил на российском медиа-пространстве только ленивый.

В отличие от нас, армянство всегда брало свое воем и слезами. Такова мораль армянского национализма уже сотню лет - резать младенцев и при этом требовать жалости к себе. И еще неизвестно, кто тут больше виноват - армянские экстремисты или те, кто утирает их преступные слезки.

А нашим соотечественникам скажем следующее. Ребята, не поддавайтесь на их провокации. Следуйте хорошей восточной мудрости, гласящей: сиди спокойно, и мимо пронесут труп твоего врага. Справедливость все равно восторжествует, и пусть грязь с немытых рук армянских "патриотов" останется при них. Не пачкайтесь!

Зульфугар Ибрагимов