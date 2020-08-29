Диверсанты-неудачники: Гурген Алавердян и другие преступники, попытавшиеся пойти против Азербайджана

С лета 2014 года продолжается шоу, устроенное Ереваном вокруг гражданских лиц, простых сельчан Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова. Последний, к тому же, является гражданином России. Азербайджанцы, вынужденные переселенцы из ныне оккупированного Арменией Кельбаджарского района захотели повидать родные места и посетить могилы предков и прошли известными местным жителям тропами в захваченный район. Здесь они были схвачены, обвинены в диверсионной деятельности и приговорены к 22 годам лишения свободы.

Шесть лет армянская сторона в противоречие всем нормам международного права удерживает Гулиева и Аскерова, называя их диверсантами. Хотя кому как не нашим соседям уметь отличить настоящую диверсию от желания побывать на могиле родителей.

В диверсиях армянская сторона знает толк. Осуществляет их последовательно и упорно, со смаком и выдумкой, рассчитывая, что где-то прорвется, где-то найдется лазейка. Но терпит неудачу за неудачей. Последняя неудача особенно болезненна для армянской стороны.

Как сообщало министерство обороны Азербайджана, 23 августа около 05:45 диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершить провокацию в геранбойском направлении линии фронта. В результате решительных действий подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в этом направлении, противник, неся потери, был вынужден отступить. Однако командир диверсионной группы, старший лейтенант ВС Армении Гурген Алавердян не сумел сбежать и был взят в плен.

Несмотря на ясность ситуации, армянская сторона продолжает все отрицать, утверждая, что ни о какой диверсии речи нет, а Алавердян всего лишь заблудился, как ежик в тумане. Была ночь, плохая погода, шел снег (в эту ночь в высокогорных районах Азербайджана выпал снег), и старший лейтенант, якобы обходя посты, свернул не туда. Версия с заблудившимся "мирным пастухом", которую обычно использует армянская сторона, в данном случае не срабатывает, потому как Алавердян попался в полном обмундировании и вооруженным до зубов.

По факту Генпрокуратурой Азербайджана в отношении гражданина Армении Гургена Алавердяна возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 276 (шпионаж), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 228.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Для проведения тщательного, полного и объективного предварительного расследования в рамках уголовного дела создана совместная оперативно-следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, Совета государственной безопасности, министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы. В настоящее время осуществляются надлежащие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"В Азербайджане достаточно объектов, которые могут стать целью диверсионных действий армянской стороны. Армянская сторона, будь то министр обороны или какие-то другие руководители, открыто грозит уничтожением нашей инфраструктуре, обещает наносить удары по нашим городам и объектам.

Диверсии на линии соприкосновения происходят нередко. После товузских событий была пара попыток диверсий, предотвращенных азербайджанской стороной. Наши позиции на линии соприкосновения оснащены новейшей техникой для наблюдения, разведки и получения информации. Если раньше это делалось в основном визуально, то сегодня имеются технические средства, позволяющие нашим военнослужащим, находясь на постах и в условиях плохой видимости, наблюдать за всеми перемещениями и всей территорией, прилегающей к этому посту. Работа по предотвращению проникновения на нашу сторону армянских диверсионных групп и обеспечению безопасности азербайджанских населенных пунктов ведется постоянно и на высоком уровне.

В случае с Гургеном Алавердяном можно смело говорить о диверсии. Имеется достаточно фактов, свидетельствующих в пользу такой формулировки.

Как известно, при задержании нашими военнослужащими диверсантов армянская сторона всегда все отрицает, называет задержанных то мирными пастухами и психически нездоровыми лицами, если задержанные в гражданской одежде, то заблудившимися солдатами, если задержанный в военной форме. Эти приемы хорошо известны.

Как человек военный, хочу остановиться на некоторых моментах.

Как правило, диверсионные группы стараются работать в сложных погодных условиях и в ночное время. Время их вылазок - с 00.03 до 00.05 или 00.06 утра. Считается, что в этот период бдительность у находящихся на посту притупляется и появляются благоприятные условия для выполнения задач разведывательно-диверсионного характера. Алавердян попался нашим военным как раз в этот период времени.

Армянская сторона утверждает, что офицер заблудился. Офицер? Если бы это был новобранец, можно было бы предположить, что он не знает местности, не знаком даже с размещением собственных постов, не сориентировался и забрел на азербайджанский пост. Но в данном случае перед нами офицер, который, несомненно, прекрасно знает территорию. Это подготовленный военнослужащий, и несерьезно предполагать, что он не знает, в каком направлении находится пост противника, а в каком - свой собственный.

Следует учесть, что сейчас ко всем постам, что у нас, что у противника, ведет линия траншей. Практически нет ситуации, когда к посту надо идти через поле, рискуя забрести не по адресу.

Далее. Между сторонами на линии соприкосновения имеются минные поля. Попав на эти поля, "заблудившийся" Алавердян ночью, в сложных погодных условиях должен был наступить на мину. Но не наступил. То есть случайное попадание армянского офицера на азербайджанскую сторону линии соприкосновения исключено.

Армянская сторона утверждает, что Алавердян заблудился, проверяя посты? Это утверждение тоже легко опровергнуть. Дело в том, что офицер, да еще в ночное время, не ходит проверять посты в одиночку. Как правило, рядом с ним в обязательном порядке бывает, как минимум, один солдат. Получается, что заблудились все вместе?

Все это говорит о том, что имела место попытка диверсионного проникновения на контролируемую Азербайджаном территорию. Попытка была пресечена. В результате сама группа, вероятно, понеся потери, отступила, а Алавердян попался. Само собой разумеется, что армянская сторона не может этого признать и потому придумывает версии, одна несерьезнее другой.

Еще такой момент. Может быть, это и совпадение, но армянская диверсия была предпринята именно в преддверии визита в Баку министра обороны России Сергея Шойгу. Не исключено, что этот факт имелся в виду при планировании диверсионной операции, носившей провокационный характер.

Все эти нюансы будут выяснены. В настоящее время азербайджанская сторона работает с пленным, рано или поздно появится некоторая информация. Но даже имеющихся фактов достаточно, чтобы построить логическую цепочку, которая ведет только к одному выводу: речь о диверсионной группе, планировавшей просочиться вглубь контролируемой азербайджанской стороной территории".

Отметим, что Гургену Алавердяну в Азербайджане не будет скучно. Для него тут подобралась веселая компания из его коллег по диверсионному цеху.

Например, Арсен Багдасарян. Этот уроженец Карабаха, прошедший специальную подготовку в Армении, служил командиром взвода разведывательного подразделения в войсковой части 49971 вооруженных сил Армении в оккупированном Агдаринском районе Азербайджана. В его задачу входили убийства азербайджанских граждан, действия, направленные на ослабление обороноспособности страны, установка мин для взрыва в окопах на азербайджанской стороне. С этой целью Арсен Багдасарян вместе с другими членами преступной группировки (их имена и фамилии известны следствию) 26 декабря 2014 года в 15:00 тайно пересек линию соприкосновения, прихватив с собой 7 противопехотных мин типа "фугас". Он был задержан, когда намеревался вернуться к своим, выполнив задание - установив три мины в траншеях, которыми часто пользуются азербайджанские военнослужащие.

Гянджинский суд по тяжким преступлениям 5 мая 2015 года приговорил его к 15 годам лишения свободы, отбывая наказание в колонии строгого режима. Заключенный А. Багдасарян отбывает наказание в соответствующем исправительном учреждении с 24.22.2018.

Другой диверсант, отбывающий наказание в Азербайджане, Карен Казарян уроженец Армении.

Утром 15 июля 2018 года Казарян с разведывательно-диверсионной группой попытался пересечь линию соприкосновения в направлении Газахского района. Диверсия была предотвращена азербайджанскими военнослужащими, группа отступила, неся потери, а Казарян был задержан.

Целью членов группы были шпионаж, контрабанда оружия, террористические акты, которые вызвали бы панику среди населения, убийства.

27 февраля 2019 года Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. К. Газарян отбывает наказание в соответствующем исправительном учреждении с 27 марта 2019 года.

Указанные лица, как и Гурген Алавердян, были пойманы с поличным.

Кстати, "заблудившийся" Алавердян уже поделился с азербайджанскими следственными органами подробностями своего преступления. Он признался, что служит в ВС Армении и что проник на территорию Азербайджана с разведзаданием.

Зульфугар Ибрагимов