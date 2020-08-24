Минобороны Азербайджана показало снаряжение плененного армянского командира

У захваченного командира диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся совершить провокацию в направлении Геранбойского района 23 августа примерно в 05:45, обнаружены предметы снаряжения военного и личного назначения, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны.

Представляем предметы экипировки, изъятые у командира армянской диверсионной группы, старшего лейтенанта Гургена Алавердяна.