https://news.day.az/politics/1264975.html Минобороны Азербайджана показало снаряжение плененного армянского командира - ФОТО
Минобороны Азербайджана показало снаряжение плененного армянского командира - ФОТО
У захваченного командира диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся совершить провокацию в направлении Геранбойского района 23 августа примерно в 05:45, обнаружены предметы снаряжения военного и личного назначения, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны.
Представляем предметы экипировки, изъятые у командира армянской диверсионной группы, старшего лейтенанта Гургена Алавердяна.
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