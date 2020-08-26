Задержанный армянский командир рассказал о попытке совершения провокации в Геранбое

Командир диверсионно-разведывательной группы армянских вооруженных сил Гурген Алавердян, задержанный 23 августа при попытке совершения провокации в Геранбойском направлении линии фронта, предоставил подробную информацию о себе и рассказал о попытке провокации, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Алавердян признался, что служит в ВС Армении, и что проник на территорию Азербайджана с разведзаданием.

Около 05:45 23 августа диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершения провокации в направлении Геранбойского района фронта.

В результате решительных действий подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, противник, неся потери, был вынужден отступить.

В ходе боя был задержан командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гурген Алавердян (1989).