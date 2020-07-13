Пашинян повел на убой сотни армян

Где-то месяц назад министерство обороны Армении сообщило о создании на северо-восточном направлении госграницы с Азе6рбайджаном "карательного" опорного пункта. Создание нового пограничного пункта выставлялось как некое достижение, якобы позволяющее армянской стороне контролировать все происходящее по другую сторону границы.

После инцидента, имевшего место на товузском участке азербайджано-армянской государственной границы 12 июля, становится ясно, что вброс относительно "карательного" опорного пункта был сделан не случайно.

В воскресение в полдень вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня в указанном направлении государственной границы, подвергнув обстрелу из артиллерийских установок азербайджанские позиции. Завязался тяжелый бой. В результате обе стороны понесли потери. К сожалению, в этом бою азербайджанская армия потеряла двоих военнослужащих, пятеро получили ранения.

А скольких потеряла Армения? Об этом в сообщениях Минобороны этой страны нет ни слова. Официальные комментарии полны бравурной риторики. Впрочем, ничего удивительного тут нет. Такая риторика армянского МО, помнится, сопровождала и апрельские бои. Тогда тоже армянские СМИ говорили только о потерях азербайджанской стороны, стараясь умалчивать о сотнях мертвых армян, оставшихся на поле боя. Так и сегодня, Минобороны Армении почему-то сообщает своему населению только о потерях азербайджанской армии, забывая подсчитывать собственные потери. Между тем, в соцсетях уже начинает проступать правда о случившемся в Товузе. Как утверждают армянские пользователи соцсетей, оборонное ведомство, как всегда, скрывает истину и морочит голову гражданам. Судя по некоторым комментариям, армянская сторона потеряла в сегодняшнем бою более 30 солдат и 7 офицеров.

Понятно, что цифры достаточно большие для боя, продолжавшегося всего несколько часов. И конечно же, ведомство Додика Тонояна не возьмет на себя смелость их озвучить, если они действительно соответствуют истине. А почему им не соответствовать истине? После апрельских боев 2016 года армянская сторона так и не решилась произнести истинное число своих потерь, слишком уж они были велики. Но потом, в течение определенного времени то тут, то там на оккупированных территориях и даже на территории самой Армении происходили какие-то загадочные инциденты со смертями военных. И армянские же СМИ указывали, что таким путем министерство обороны постепенно опустошает "холодильник"...

Когда государство так обращается с жизнями своих граждан и ни за что не отвечает, у такого государства нет будущего.

О чем сообщает сегодня армянское Минобороны? Рассказывает армянам сказки о том, как злобные азербайджанцы хотели, дескать, продвинуться, а храбрые армяне их отбросили и все такое... Куда продвинуться? На территорию Армении?! Более глупой попытки оправдать собственные действия придумать было невозможно.

Азербайджан не имеет никаких видов на территорию Республики Армения. О продвижении позиций можно говорить, когда речь идет о линии соприкосновения с оккупированным Карабахом. Там азербайджанская армия позиции продвигала и будет продвигать. Нагорный Карабах - международно признанная территория Азербайджана, он имеет полное право очищать ее от оккупантов тем путем, каким посчитает нужным. Но на госгранице единственной задачей азербайджанской стороны является обеспечение безопасности и пресечение армянских диверсий и провокаций.

Чего нельзя сказать об Армении.

Соседняя страна крайне заинтересована в дестабилизации именно на государственной границе. Если обратить внимание, в последнее время, можно сказать, за весь период правления Пашиняна, основным направлением армянских провокаций является именно государственная граница. На карабахском же фронте определенное затишье. В Ереване это пытаются объяснить каким-то забавным усилением "армии обороны" и прочей чепухой. Но причина, конечно же, кроется в другом. По глупости, нынешние власти Армении рассчитывают сделать то, что не удалось прежнему режиму - втянуть таки ОДКБ и в частности Россию в свою авантюру, или хотя бы вытянуть из них какие-то заявления, возможно, дополнительное вооружение. Вариантов много. Ведь, в каком-то смысле партнеры по Организации Договора о коллективной безопасности вроде бы должны поддержать союзника в случае внешней угрозы. Вот армянская сторона и лезет из кожи, подставляя своих молодых парней под огонь, чтобы продемонстрировать, что эта внешняя угроза уже наступила, вот же она, на востоке от солнечной Армении. Жертвы? Ну и что - грязная цель оправдывает кровавые средства. Ереван никогда не умел ценить человеческие жизни.

Достаточно просто включить логику, чтобы понять, кому была нужна сегодняшняя провокация, приведшая к стольким жертвам. Ожидаемых результатов она Армении не принесла, да и не могла принести. Еревану пора уже уразуметь раз и навсегда, что никакой поддержки против Азербайджана, тем более военной, он не получит. А продолжая провокации, он играет с огнем, рискуя нарваться на ситуацию, когда окажется с азербайджанской армией один на один. Думается, в Армении этого очень боятся, но все еще надеются разыграть козыри, якобы наличием которых уже не одно десятилетие армянские власти обманывают свой народ.

Кстати, вспомнилось - министр обороны Додик Тоноян не так давно заявил о важности получения Арменией ядерного оружия, которое, де, обеспечит его безопасность. Ну что ж, наверное, ядерная бомба это действительно единственное, что сможет придать уверенности Армении. На свою армию и свой народ ей полагаться уже не стоит.

Между тем, на случай возобновления военных действий Азербайджан располагает помимо многотысячной армии и многомиллионной силой в лице граждан страны. За примерами далеко ходить не стоит. В соцсетях рассказывают, что молодые мужчины-жители приграничного села Агдам Товузского района, услышав звуки боя, отправились к границе предложить свою помощь. Конечно же, их остановили, потому что азербайджанская армия не нуждается в добровольцах. Но сам факт говорит о многом.

Аз6ербайджанское государство может рассчитывать на свой народ так же, как народ может быть уверенным в своем государстве. И для достижения своих целей Азербайджану не нужны провокации, потому что правда и международное право полностью на его стороне.

Зульфугар Ибрагимов