https://news.day.az/politics/1270070.html Спикер Милли Меджлиса ознакомилась с разрушениями в здании турецкого парламента в результате событий 2016 года - ФОТО
Спикер Милли Меджлиса ознакомилась с разрушениями в здании турецкого парламента в результате событий 2016 года - ФОТО
В рамках официального визита в Турцию парламентской делегации во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой депутаты в Анкаре ознакомились с частью административного здания Великого национального собрания Турции, пострадавшей во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 года .
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис.
Делегация была подробно проинформировано о событиях того времени.
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