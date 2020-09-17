Вложение государства в человеческий капитал

Сегодня все более очевидным становится тот факт, что те государства, те общества, где развит человеческий капитал, где много квалифицированных, трудоспособных и отвечающих современным требованиям кадров, наиболее динамично развиваются. Происходит гармоничное развитие как социально-экономических, так и общественных процессов.

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя открытие при Сумгайытском химико-технологическом парке Центра профессионального образования.

Напомним, что открытие ЦПО состоялось 14 сентября с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Центр профессионального образования располагает условиями для обучения 500 студентов. В 6 корпусах располагаются 23 учебных класса, 13 лабораторий, актовый зал, столовая, библиотека, компьютерный кабинет, спортивный зал и 24 административных кабинета. Уже идет набор желающих приобрести профессии операторов токарных и фрезерных станков, станков с программным управлением, электромонтеров по обслуживанию и ремонту электрического оборудования, мастеров по монтажным работам в промышленности, веб-дизайнеров и специалистов по программному обеспечению.

В нынешних условиях, отметил Велизаде, знания, опыт превращаются в один из самых востребованных продуктов. Так, например, пандемия показала, что те государства, которые в свое время вложились в подготовку медицинских кадров и развитие системы здравоохранения, оказались в более выгодном положении. Кроме того, в условиях развития технологий наибольшую актуальность приобретает внедрение в производство энергосберегающих технологий, технологий, повышающих качество выпускаемой продукции, оптимизация затрат на производство. Чтобы рынок труда развивался в этом направлении, необходима забота государства и реализация соответствующих программ.

"Президент Ильхам Алиев неоднократно обращал внимание на необходимость адаптации системы образования к потребностям общества. Есть специальности, которые были востребованы десятилетия назад и сегодня утрачивают свое значение, а на повестку выходят другие, инновационные специальности. В прежние годы азербайджанская молодежь для того, чтобы овладеть этими специальностями, была вынуждена обучаться за рубежом. Но в последнее время создаются условия для обучения по самым актуальным специальностям здесь, в Азербайджане. На мой взгляд, очень важен особый акцент на развитие профессионально-технического образования", - сказал наш собеседник.

Велизаде отметил, что сегодняшние рабочие кадры должны обладать навыками работы с современной техникой, высокотехнологичным оборудованием. Сегодня рынок нуждается в таких специалистах, и открытие современных профтехучилищ, отвечающих этим требованиям, спросу со стороны работодателя и бизнеса, является актуальным. Открытие Центра профессионального образования в одном из крупнейших промышленных центров страны - Сумгайыте - является одним из таких примеров.

По мнению нашего собеседника, необходимо развивать сеть современных профтехучилищ, особенно в регионах, где рабочие профессии наиболее востребованы. Это позволяет повышать качество выпускаемой в регионах продукции и доводить его до мировых стандартов. Главой государства поставлена задача нарастить потенциал экспортных отраслей. Этой цели служат вложения в человеческий капитал в Азербайджане, отметил политолог.

"Работа, проделанная государством в этом направлении, заслуживает одобрения и является следствием дальновидной политики руководства страны. Сегодня, в условиях пандемии, предпринятые шаги приобретают особый смысл. Сегодня все больше говорят о дистанционных формах обучения, об имплементации в образовательный процесс новых методов. Для того, чтобы овладевать этими методами, также необходим достаточный набор и технических возможностей, и квалифицированных преподавателей, владеющих этими навыками.

В последние годы в связи с развитием ИКТ, совершенствование передачи информации посредством систем связи, позволяет рассчитывать на то, что материально-техническая база нашего образования будет расти. Оно должно имплементироваться в современный технологический уклад. И этот процесс, который идет в Азербайджане, поощряясь и поддерживаясь со стороны государства, еще раз доказывает, что вложение в человеческий капитал является самым оправданным и перспективным вложением", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева