Будущее Азербайджана превыше всего

Нынешний учебный год в Азербайджане начинается нестандартно. Вызванные пандемией вынужденные ограничения уже с весны поставили перед системой образования страны очень непростые задачи. И сегодня школьники, студенты, преподаватели получили возможность оценить проделанную работу.

В связи с началом учебного года Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к учителям, студентам и школьникам и, коснувшись нового формата обучения, указал, что все принятые решения преследуют цель защитить азербайджанский народ от пандемии.

Однако новый временный формат обучения не коснулся самого процесса развития системы образования. Накануне Дня знаний глава государства принял участие в открытии в поселке Амирджан нового здания школы номер 154, носящей имя Национального героя Альберта Агарунова. И это только одна из 147 школ, строительство или ремонт которых запланирован на этот учебный год. Большая часть новопостроенных или отремонтированных учебных заведений уже сдана в пользование школьников. 45 из 147 школ построены по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

В последние годы в Азербайджане введено интересное и эффективное новшество - в небольших селах страны начали строиться школы модульного типа. По данным министерства образования, в 2016 году в регионах Азербайджана было сдано 6, в 2017 - 100, в 2018 - 137, в 2019 - 50 модульных школ. В текущем году ожидается строительство 60 учебных заведений такого типа. Модульные школы уже есть в селах Хачмазского, Товузкого, Газахского, Лянкяранского, Губинского, Шамахинского, Шекинского, Гейчайского и многих других районов, а также в Гяндже и Мингячевире.

"С 2003 года в Азербайджане построено заново или капитально отремонтировано около 3700 школ. А это большая часть имеющегося школьного фонда, в котором значатся около 4500 школ", - сказал в беседе с Day.Az сотрудник Управления капитального строительства и снабжения при министерстве образования Сирадж Алиев.

По его словам, ежегодно только Управлением Минобразования сдается примерно 100 школ в год - 60 модульных и 40 стандартных. В этом году уже сдано 47 школ. Из них 8 - новопостроенные, 5 капитально отремонтированные, 34 - модульные школы. До конца года по заказу Минобразования количество модульных школ планируется довести до 60, стандартных - до 40.

Строительством и ремонтом школ занимается не только министерство образования, отметил наш собеседник.

Большую работу в этом плане проводит Фонд Гейдара Алиева. По инициативе и при поддержке Фонда в этом учебном году построены и капитально отремонтированы 62 образовательных учреждения, которые передаются в пользование учителей и учащихся. Занимается ремонтом школ также Исполнительная власть города Баку. В этом году со стороны ИВ отремонтировано 5 школ, открытие двух из них уже состоялось. Можно отметить и школу на 1920 человек, построенную на территории жилого комплекса в поселке Говсан, возведенного Государственным агентством жилищного строительства, сказал Сирадж Алиев.

Представитель Управления капитального строительства Минобразования Сирадж Алиев также подчеркнул, что азербайджанские учащиеся получают в свое распоряжение комфортные, качественно отремонтированные здания, оборудованные в соответствие с требованиями современных образовательных технологий.

Отметим, что государство заботится не только о средних школах. Совсем недавно, в июне в Гяндже с участием Президента Ильхама Алиева был сдан в эксплуатацию новый учебный корпус Гянджинского государственного аграрного университета. В сентябре открылся новый корпус Азербайджанского государственного экономического университета. Далее - сданы два новых корпуса университета АDА.

В своем обращении по случаю Дня знаний глава государства отметил, что вся эта работа требует крупных средств, но "средства, выделенные на образование, - это средства, выделенные на будущее".

Лейла Таривердиева