Афера Карапетяна: Как армянский миллиардер распродает заповедники в России

Компания " Ташир" Самвела Карапетяна продолжает уничтожать центр российской столицы. Армянский миллиардер буквально устраивает геноцид против города, уничтожая ее историческое наследие и нанося неоценимый ущерб по экологии Москвы, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Мы уже рассказывали о бесчинстве Карапетяна в ряде столичных объектов, однако глава "Ташир", по видимому наплевал на всю критику в его адрес и продолжает издеваться на жителями столицы.

Очередная афера армянского олигарха связано с "Серебряным бором", уникальным заповедником в центре Москвы. Так, "Ташир" взялась, якобы обустроить спортивный дворец "Динамо", который находится на территории заповедника.

Однако, вместо того, чтобы реконструировать спортивный объект, "Ташир" построил там элитный ЖК "Берег столицы", который по бумагам является Центром водных видов спорта.

По проектной документации, компания должна была возвести в заповеднике дворец "Динамо", но на деле отгрохала элитный ЖК "для своих" - пентхаусы здесь покупают люди исключительно с армянскими фамилиями (в числе приобретателей и сын гендиректора ГК Саркис).

Юрист Иван Ежиков 9 месяцев ругался с чиновниками по поводу этого безобразия, в ответ ему заявляли, что на месте возвели именно "Динамо". Хотя даже на сайте застройщика торгуют элитным жильем (цены от 300 млн до 2 млрд рублей).

Авантюры одного из лидеров армянской диаспоры уже приводят к политическим катаклизмам. Москвичи не собираются просто так отдавать на растерзание город и активно выходят на протесты. Незапланированная акция жителей столицы на днях была у одной из старейших текстильных предприятий России на Красной Пресне - электростанции фабрики "Трехгорная мануфактура", которая была возведена Моисеем Бабицким в 1925-1928 гг.

Несколько лет назад, когда проект только обсуждался, Москомстройинвест обещал, что "Трехгорка" будет сохранена, а "Ташир" - даже отреставрирует ее, однако, как сообщают источники, теперь застройщик собирается снести историческую достопримечательность, для чего уже провел левую экспертизу по выводу земельного участка из охранной зоны памятника архитектуры.

Как на это смотрят власти? Замечательно. По информации Readovka, департаменты строительства и градостроительной политики Москвы согласовали проект застройки, получив порядка $1 млн.

"Таширу" тем временем прощают даже регулярные сбросы горючего в грунт на другой, не менее скандальной застройке на северо-западе Москвы.

Однако, Карапетян не ограничивается только лишь уничтожением города, масштабы беззакония и самоуправства доходят до того, что самый богатый армянин России, может даже надавить на государственные СМИ и органы управления, с целью изменить повестку дня.

Например, акция протеста против сноса ТЭЦ на Краснопресненской набережной, в которой приняло участие около 200 москвичей вынудила Департамент культурного наследия города дать комментарий. Его опубликовало агентство ТАСС. Однако позже по требованию Ташира новость была заменена.

Первоначально ТАСС опубликовало новость в 16:18. Как только в ГК "Ташир" прочли ее, пятничное настроение как рукой сняло и пошли звонки по всем каналам, с просьбой срочно снять новость. Только в 23:54 "Ташир" смог заменить текст новости. Холодный пот в холдинге Самвела Карапетяна вызвала последняя строчка комментария столичного департамента: "Следует отметить, что нового строительства, о котором появились сообщения в медиапространстве, на территории объекта культурного наследия не предполагается". Т.е. в департаменте официально отреклись от любого нового строительства на этом участке, передает телеграм канал "Мысли-НеМысли"

В принципе, это то из-за чего люди вышли на протест и те из них, кто успел прочесть первую версию новости выдохнули с облегчением. Однако, в 23:54 появился новый текст новости: "Следует отметить, что предполагаемая застройка, о которой появились сообщения в медиапространстве, находится на территории зоны регулирования застройки и вне границ территории объекта культурного наследия". Т.е. стройка все-таки предполагается.

Редактора в ТАСС заменили новость, что кстати очень болезненно для такого респектабельного агентства. "Ташир" не повезло с Рамблер, который успел перепечатать оригинальную новость ТАСС. До Рамблер функционеры "Ташир" то ли не догадались дотянуться, то ли не смогли. Однако, теперь вопросы появились к Департаменту культурного наследия столицы, у которого все-таки хочется уточнить причины такой спешной смены их позиции.