Азербайджанское государство не позволит себя шантажировать

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на приговор суда по делу оппозиционера Тофига Ягублу. Суд принял решение о замене приговора о лишении свободы на домашний арест.

3 сентября решением Низаминского районного суда Ягублу был приговорен к лишению свободы сроком на четыре года и три месяца за нанесение телесных повреждений опасным предметом гражданину. Автомобили обоих попали в ДТП, и член "Мусават" напал на водителя второго авто, которого, видимо, считал виновным. Происходило все это некрасиво и с угрозой для здоровья пострадавшего.

Состав преступления налицо, но Азербайджанское государство гуманно, и 12 сентября из-за проблем со здоровьем Тофиг Ягублу был переведен из следственного изолятора в частную клинику "City Hospital". А сегодня Апелляционный суд принял решение о замене тюремного заключения на домашний арест.

Несмотря на поднятую вокруг этой истории радикальной оппозицией шумиху, все происходило в рамках закона и в конечном итоге принципы гуманизма, заложенные в политику Азербайджанского государства, взяли верх над Уголовным кодексом. Хотя вина Ягублу была полностью доказана и соответствовала ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В период следствия и судебного разбирательства права Тофига Ягублу соблюдались со всей строгостью. Он был обеспечен всем необходимым, пользовался всеми правами, определенными для его положения, регулярно встречался с членами семьи и адвокатами, поддерживал связь по телефону. Тем не менее, считая себя невиновным, Ягублу начал голодовку, которой не замедлила воспользоваться радикальная оппозиция. Этот шаг несдержанного на эмоции мусаватиста очень порадовал его коллег по оппозиции, немедленно развернувших нелицеприятную кампанию, бросаясь "грязью" в государство в соцсетях и своих медиа-ресурсах. К поднявшейся истерике присоединились и представители "пятой колонны", активно работающие за рубежом против Азербайджана.

Наверняка, радикалы были сильно разочарованы, когда Ягублу вместо того, чтобы умереть, был отправлен на обследование и лечение. Причем, было учтено его личное пожелание, чтобы осмотром и лечением занимался знакомый ему врач Адыль Гейбулла. Это гражданский специалист, не имеющий никакого отношения к медицинскому центру СИЗО. Врачу были созданы все условия для наблюдения над пациентом. В дальнейшем Тофиг Ягублу был переведен по просьбе врача в городскую больницу. Там его состояние тоже находилось под строгим контролем.

Да, Ягублу очень разочаровал радикалов, не доведя свою голодовку до летального исхода. Лечащий врач оппозиционера, кстати, сам бывший мусаватист Адыль Гейбулла осудил бесчеловечные призывы тех, кто пытался решать свои политические задачи ценой жизни соратника.

Обычная криминальная ситуация была раскрашена в яркие политические цвета и превратилась в целую кампанию за "права". Ягублу испортил радикалам праздник, слишком рано прекратив голодовку. А те уже потирали руки и готовили речи. Тофигу Ягублу очень повезло, что он не стал инструментом шантажа. А именно эту роль уже писали для него политические нечистоплотные лица. Эти цели были до того явными и неприкрытыми, что вызвали отторжение у здравомыслящих слоев азербайджанской оппозиции. Безобразное поведение радикалов критиковалось в СМИ, в соцсетях, не приветствовалось представителями НПО и политических партий.

Теперь радикалы получили еще один удар - Ягублу не убит в СИЗО, а переведен под домашний арест. Как сказал журналистам профессор Адыль Гейбулла: "Выражаю признательность руководству страны за то, что оно положительно отреагировало на мое личное обращение как представителя интеллигенции". Ягублу выписан из больницы и в сопровождении членов семьи отправился домой.

Отметим, что за время пребывания в медцентре СИЗО Тофиг Ягублу находился в центре внимания правозащитников и международных гуманитарных организаций.

7 сентября уполномоченная (омбудсмен) по правам человека Сабина Алиева в рамках деятельности Национального превентивного механизма посетила следственный изолятор №3 Пенитенциарной службы министерства юстиции. Визит состоялся без предварительного предупреждения и, следовательно, безо всякой подготовки со стороны СИЗО. То есть омбудсмен увидела ситуацию такой, какой она была на самом деле, независимо от ужасающих историй, описываемых радикалами. Сабина Алиева провела в конфиденциальном порядке встречу с заключенным.

С оппозиционером встретились также представители офиса Международного Комитета Красного Креста в нашей стране.

Между тем, как и следовало ожидать, не получив удовлетворения в виде трагического исхода событий, радикалы решили разыграть карту своей "победы". Мол, это их провокационная кампания помогла Ягублу выйти из тюрьмы и отбывать срок дома. После истерики по поводу осуждения и голодовки сотоварища, соцсети начали наполняться криками торжества. Радикалы бьют себя в грудь, распространяют слухи и сплетни. Эти лица позволяют себе думать, что могут шантажировать государство и добиваться успеха? Какое высокое самомнение, однако.

По всему видно, что для таких личностей, как говорится, неприятных во всех отношениях, как Али Керимли, Джамиль Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли, Севиндж Османгызы, человеческая жизнь не представляет никакой ценности. Она ценна только в плане возможности использовать ее для "общего дела".

Но особенно неприятно удивило поведение дочери оппозиционера - Нигяр Хази, приветствовавшей голодовку отца. Несмотря на то, что голодовка ухудшила его здоровья, любимое чадо призывало отца продолжать акцию. По-видимому, статус "дочери заключенного, умершего в тюрьме от голодовки" был ей дороже жизни папаши. Почему? А потому что этот статус открыл бы перед Хази двери западных столиц, где сейчас клевещут на родину за хорошую плату различные беглые "блогеры", "эксперты" и прочие.

Ну что ж тут сказать - с кем поведешься, от того и наберешься. Вряд ли можно ожидать чего-то иного от тех, кто радуется проблемам, приветствует падение цен на нефть, устраивает собируны с угощением по поводу падения экономических показателей страны. Ну, а рост статистики заражения коронавирусом - это вообще как бальзам на душу. Эти лица существуют по принципу "чем хуже Азербайджану, тем лучше нам"...

Подводя итог, отметил, что дело Тофига Ягублу не является поводом радикалам и клеветникам начать мечтать о возможности решения своих задач путем давления на государство. Азербайджанское государство гуманно и справедливо, но это не значит, что оно слабо и позволит кому-то разговаривать с собой языком шантажа. Все эти попытки обречены на провал.

А Тофиг Ягублу - будем говорить честно - действительно совершил хулиганский поступок. Конечно, поврежденное крыло автомобиля это досадно, но никто не дает права нападать на другого человека и дырявить его отверткой. И политика, как бы не хотелось выставлять ситуацию иначе Али Керимли и прочим крикунам, тут абсолютно не при чем.

Зульфугар Ибрагимов