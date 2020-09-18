Суд проявил гуманизм в отношении Тофига Ягублу

Тофиг Ягублу, приговоренный решением суда к лишению свободы, объявил голодовку с 2 сентября 2020 года в СИЗО №3 Пенитенциарной службы Министерства юстиции, в связи с этим был взят под врачебный контроль и переведен в медпункт изолятора.

Как сообщили Day.Az в Пенитенциарной службе, в то же время по его просьбе были проведены консультации его знакомого врача гражданского сектора Адиля Гейбуллы и для осуществления ежедневного контроля его состояния и лечения А.Гейбулла попросил перевести Т.Ягублу в клинику, в которой он работает - в "City Hospital".

В связи с этим, как проявление заботы о здоровье Т.Ягублу, 12 сентября он был помещен в эту больницу. 17 сентября врачи TƏBİB и Минюста обследовали Т.Ягублу в "City Hospital", установили, что его состояние средней степени тяжести.

Сейчас физиологические показатели Т.Ягублу в норме, он в основном лежит, жалуется на головокружение и плохое самочувствие. Его нынешнее состояние не позволяет участвовать в судебном заседании.

Поскольку апелляционные жалобы на приговор и ходатайство об изменении меры пресечения, поданные адвокатами Т.Ягублу, находятся в производстве Бакинского апелляционного суда, медицинская служба обратилась в суд в связи с состоянием его здоровья.

Во время рассмотрения дела 18 сентября Бакинский апелляционный суд проявил гуманизм, изменив меру пресечения в виде ареста Т.Ягублу на домашний арест.