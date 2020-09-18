"Решение, принятое в связи с Тофигом Ягублу, стало очередным гуманным шагом Азербайджана. Принятие во внимание обращений многих представителей интеллигенции к руководству страны, общественного мнения и спасение жизни человека показывают, что во главу угла в политике Азербайджана ставится гражданский фактор".

Как передает Day.Az, об этом АПА заявил депутат Джавид Османов.

Он отметил, что некоторые радикальные силы старались создать шоу в вопросе Тофига Ягублу.

"За 17 дней азербайджанский народ, азербайджанское общество еще раз убедились в том, что участникам этого шоу безразлично, что жизни Тофига Ягублу угрожает опасность. Даже смерть Тофига Ягублу была бы для них самым благоприятным сценарием. Такие антинациональные силы, как члены Национального совета, Али Керимли, Джамиль Гасанли и прочие не интересовала жизнь Тофига Ягублу. Они однозначно призывали его продолжать голодовку. Но призывы этих сил, направленные против Азербайджана и нашей государственности, неприемлемы. В Азербайджане все вопросы решаются в рамках закона, это подтвердило и сегодняшнее решение", - сказал Османов.