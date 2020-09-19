Президент Ильхам Алиев: Сегодня основная часть экономики страны связана с нефтегазовым сектором, и так будет еще долгие годы

Как мы уже сообщали, 19 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

После церемонии глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию некоторые моменты из интервью Президента Ильхама Алиева:

"Хочу поздравить нефтяников с наступающим профессиональным праздником и пожелать им новых успехов. Нефтяники всегда пользовались большим уважением в Азербайджане. Так обстоит и сегодня, труд нефтяников - настоящий героизм. Профессия нефтяника - уважаемая и в то же время рискованная, опасная, еще раз хочу сказать, их труд - настоящий героизм. В то же время нефтяники играют огромную роль в успешном развитии нашей страны".

"Сегодня основная часть экономики страны связана с нефтегазовым сектором, и так будет еще долгие годы после этого. Речь не идет о том, что другие секторы не развиваются, они развиваются, но как бы ни развивались, они не смогут в ближайшем будущем приносить такие же доходы, как нефть и газ.В то же время новые проекты - сегодня "Абшерон", месяц назад - "Карабах", реализация других проектов и дальше будут подтверждать важную роль нефтегазового фактора".

"Я всегда гордился тем, что 9 лет моей жизни прошли в Государственной нефтяной компании, как коллега нефтяников, сердечно поздравляю их и желаю новых успехов".