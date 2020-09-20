Президент Армении нарушил переговорный процесс

Заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева об армяно-азербайджанском конфликте во время интервью азербайджанским телеканалам после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева являются веским ответом на вопросы всех сторон, ищущих мрачные стороны в неурегулированности конфликта до сих пор. Тот факт, что Президент Азербайджана сказал всю правду, еще раз доказало, что официальный Баку не проводит прозрачную политику.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

Глава общины заявил, что основная причина неурегулированности армяно-азербайджанского конфликта - ложь и лицемерие находящих у власти в Армении.

"Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева содержит ответы на все вопросы, связанные с конфликтом. После недавней смены правительства в Армении появились определенные надежды на решение конфликта. Критика неправильной политики предшественников Пашиняна в армяно-азербайджанском конфликте, сообщения о новом подходе к отношениям после того, как он стал главой правительства, породили новые надежды не только в Азербайджане, но и в Минской группе ОБСЕ, которая выступает посредником в конфликте. Вскоре мы увидели обратное. Отсутствие прогресса в переговорах по урегулированию конфликта, армянские провокации на линии фронта показали, что Никол Пашинян также пошел по стопам своих предшественников. Я думаю, что если бы Пашинян, как и его предшественники, не был лицемером, лжецом, а главное, сдержал был слово, сегодня мы увидели бы совершенно иную картину урегулирования конфликта. Нынешнее руководство Армении не осознает этой ответственности", - сказал Гянджалиев.

Гянджалиев отметил, что сегодня переговоры по армяно-азербайджанскому конфликту не ведутся.

"Официальный Баку заявил, что Азербайджан не будет участвовать в переговорах ради имитации и не намерен присоединяться к коварной политике Армении. Президент Армении нарушил переговорный процесс. Их бессмысленные заявления и провокационные шаги делают переговоры бессмысленными", - добавил глава общины.

Глава общины также коснулся теплого отношения некоторых исламских стран к официальному Еревану на фоне оскорбления нашего исламского культурного наследия на оккупированных территориях Азербайджана.

"Мы были свидетелями нежелательных инцидентов, связанных с нашими мечетями в Шуше, Агдаме и других районах. В 17 кварталах Шуши было 17 мечетей. Сегодня все мечети, кроме мечети Юхары Говхар Ага, разрушены. Мечеть Юхары Говхар Ага также представлена ​​как центр персидской культуры. Наши мечети на других оккупированных территориях тоже были снесены. На этом фоне вызывает вопросы теплое отношение исламских стран к Еревану. Если эти страны привержены исламским ценностям и искренне защищают исламские ценности, то почему они молчат о разрушении десятков мечетей в Карабахе?", - добавил Гянджалиев.