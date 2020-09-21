США настоятельно призывают к скорейшему возобновлению предметных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы также по-прежнему привержены оказанию помощи в поиске путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призываем стороны как можно скорее возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы", - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.