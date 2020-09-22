https://news.day.az/politics/1272831.html Армении следует немедленно прекратить играть с огнем - Минобороны Турции
Армении следует немедленно прекратить играть с огнем - Минобороны Турции
Армении следует немедленно прекратить играть с огнем.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны Турции в Twitter.
Отмечается, что Армения, оккупировавшая азербайджанский Нагорный Карабах, вновь нарушает условия прекращения огня в товузском регионе.
"Погиб азербайджанский солдат-герой. Просим Аллаха упокоить его душу, выражаем соболезнования всем азербайджанским братьям", - отмечено в профиле ведомства.
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