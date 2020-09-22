Армении следует немедленно прекратить играть с огнем

Армении следует немедленно прекратить играть с огнем.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны Турции в Twitter.

Отмечается, что Армения, оккупировавшая азербайджанский Нагорный Карабах, вновь нарушает условия прекращения огня в товузском регионе.

"Погиб азербайджанский солдат-герой. Просим Аллаха упокоить его душу, выражаем соболезнования всем азербайджанским братьям", - отмечено в профиле ведомства.