Выступление Президента Ильхама Алиева в ООН вновь показало высокий авторитет Азербайджана в мире

Выступление Президента Ильхама Алиева на заседании высокого уровня, посвященного 75-летию ООН в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН, как председателя Движения неприсоединения и Президента Азербайджана, заставило каждого азербайджанца испытать чувство гордости, потому что, несмотря на небольшую территорию на карте мира, Азербайджан может сказать свое слово от имени 120 государств. Считаю, что это показатель независимой и справедливой международной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов, передает Day.Az.

Депутат отметил, что Азербайджан, единогласно избранный 120 государствами председателем Движения неприсоединения, взял на себя это обязательство не ради своего имиджа: "Председательствуя в этой организации с 2019 года, Азербайджан внес вклад в укрепление имиджа и роли Движения неприсоединения по решению вопросов глобального значения".

По его словам, выступление главы государства коснулось ряда важных направлений: "Первое направление - это то, что в мировой политике стали забывать термин "международное право". Сегодня важно усилить деятельность ООН в борьбе с терроризмом, попытками насильственного изменения территориальной целостности стран, целенаправленного уничтожения культурных и исторических памятников, в сфере пропаганды межкультурного диалога и диалога мультикультурализма. Если СБ ООН не может обеспечить исполнение своих резолюций, это означает, что: либо работа организации построена на двойных стандартах, или же она пассивна. Поэтому как отметил Президент Азербайджана, сегодня ООН должна больше направлять свою деятельность на обеспечение международного права и справедливости. Второе направление - информирование мира о сути политики армянской власти, построенной на терроризме, агрессии и фашизме. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что своими бредовыми заявлениями руководство Армении свело к нулю урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта переговорным путем, что Армения пытается начать войну за новые территории и, не признавая резолюции ООН, продолжает политику терроризма, прибегает к диверсиям и провокациям, поэтому вся ответственность за какую-либо военную операцию несет Армения. И третье направление было посвящено экономическим успехам Азербайджана, успешной борьбе с COVİD-19 , вкладу, вносимому Азербайджаном в борьбу с пандемией, в том числе, тому, что Азербайджан заинтересован в развитии политического диалога и гражданского общества. Азербайджан - одна из немногих стран, которая дважды представила в ООН Национальный отчет по "Индексу Целей устойчивого развития". В "Отчете об устойчивом развитии за 2020 год" Азербайджан занимает 54-е место среди 166 стран, что говорит о том, что наша страна находится в стадии высокого развития. Налаживание государством диалога с политическими партиями и представителями гражданского общества служит укреплению политической стабильности в стране и ее имиджа на международной арене. В целом могу сказать, что выступление Президента Азербайджана на заседании высокого уровня, посвященного 75-летию ООН в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН, еще более укрепило имидж страны, подтвердив высокий авторитет Азербайджана в мире. Своим выступлением в ООН Президент Ильхам Алиев еще раз доказал, что является лидером мирового уровня".