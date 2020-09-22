Армения должна осознать неизбежность конца ее провокациям и оккупации

В ходе своего выступления на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь обозначил неизменную и решительную позицию в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, который является для нас проблемой номер один. Армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова, передает Day.Az.

Депутат сказала, что глава государства жестко разоблачил сущность правительства Пашиняна, и довел до сведения мирового сообщества, что Армения готовит новую войну и провокации против Азербайджана.

"Глава государства также довел до сведения участников заседания основные причины регулярных провокаций Армении против Азербайджана. Правительство Пашиняна, потрясенное успешной гюннютской операцией азербайджанской армии спустя месяц после прихода к власти в результате государственного переворота, спровоцировало в июле очередную провокацию в целях мести именно в направлении Товуза. Армянские вооруженные силы преднамеренно обстреливали мирных жителей вдоль границы. В результате артобстрела в Товузском районе погибли наши военнослужащие и один мирный житель, серьезно пострадала гражданская инфраструктура.

Однако и на этот раз армяне были отброшены нашей доблестной армией. Таким образом товузская провокация, т.н. "президентские выборы" на оккупированных территориях, "парламентские выборы", шоу "инаугурации", тот факт, что супруга Пашиняна Анна Акопян приняла участие в военных учениях на оккупированных территориях Азербайджана - красноречивые факты, свидетельствующие о том, что Армения готовит против нашей страны новые провокации", - подчеркнула Севиндж Гусейнова.

Депутат подчеркнула, что Армения не ограничивается оккупационной политикой, провокациями и подготовкой к новой войне с Азербайджаном.

"В то же время сегодня в основе официальной идеологии Армении стоит политика "азербайджанофобии", подрастающему поколению усиленно прививается ненависть к азербайджанскому народу. В связи с этим в Армении даже разрабатываются и распространяются в учебных заведениях учебники для старших классов и наглядные пособия для преподавателей.

Все это показывает, что Армения грубейшим образом срывая переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, нацелена на сохранение статус-кво. Однако страна-оккупант не должна забывать, что Азербайджан не смирится с тем, чтобы и прядь его земли оставалась под армянской оккупацией. Армения должна понять, что этим провокациям и оккупации неизбежно наступит конец. Доблестная азербайджанская армия готова в любой момент освободить наши земли от оккупации. И Апрельские бои, и гюннютская операция, и бои в направлении Товуза продемонстрировали мощь и волю к победе армии Азербайджана, дух патриотизма нашего народа, и параллельно слабость и беспомощность Армении", - подытожила Севиндж Гусейнова.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.