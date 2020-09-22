Реджеп Тайип Эрдоган: Армения — величайшее препятствие на пути к миру на Южном Кавказе

Армения - самое значительное препятствие на пути к миру на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время выступления на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана.