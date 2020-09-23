Президент Ильхам Алиев: О Балаханы пишут в мировой прессе, и это только начало

О Балаханы пишут в мировой прессе, и это только начало.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Балаханы после ознакомления с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке.

"Это первый этап работ. Они еще не завершены. Большая часть работ завершена. Но многое еще предстоит сделать, и мы сделаем это постепенно. Еще раз хочу сказать, что главная цель, чтобы в Балаханы - в этом нашем древнем населенном пункте, древнем поселении нашей страны люди жили комфортно, еще лучше, были обеспечены работой, чтобы экологическая ситуация была хорошей, воздух был чистым, вода была чистой.

Конечно, одной из целей было также восстановление и выявление исторических памятников. Некоторые из показанных мне сегодня исторических памятников находились под землей. В том числе "Песчаная баня", другие памятники, памятники XIV века, памятники советского времени - это тоже наше национальное достояние. Эти памятники еще раз показывают, что у этого села очень древняя история, древняя культура. Потому что такие постройки могли создать только люди, обладавшие высокой культурой. В том числе овдан, баня - это означает культура", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что есть мысли, связанные с дальнейшим развитием Балаханы.

"Сюда уже приезжают жители и Баку, и других городов, отдыхают, гуляют, фотографируются. Как мне сообщили, публикуются в зарубежной печати публикуются материалы о Балаханы. Телеканалы, интернет сайты в Европе, России проявляют большой интерес к этому поселку. Разумеется, поток туристов будет расти. А это создаст новые возможности для жителей поселка. Было бы хорошо, если бы жители поселка были активны в вопросах, связанных с туризмом, и использовали эти возможности, могли оказывать гостям туристические услуги. Сейчас в маленьких поселках городов многих развитых стран, в таких туристических, исторических местах местные жители подключаются ко всем общим делам, и зарабатывают деньги, и информируют о своей истории, культуре, в то же время создают прекрасные условия для туристов. Поэтому это уже будет зависеть от самих людей. Конечно, государство также окажет необходимую помощь. Объекты общественного питания - кафе, чайханы и другие объекты, которые могут привлечь туристов, здесь должны быть созданы со вкусом, чтобы жизнь была активной, люди жили лучше и приезжающие из-за рубежа гости могли видеть эту красоты.

Я говорил это, и вы, жители Балаханы, хорошо знаете, что у этого поселка очень большая история. Однако эта история как бы оставалась незамеченной. Потому что плохая экологическая ситуация, ужасное состояние дорог и другие проблемы не позволяли даже гражданам Азербайджана обладать полной информацией о Балаханы. А сейчас о Балаханы пишут в мировой прессе, и это только начало. Я говорил, что сам приеду, ознакомлюсь с проделанной работой. Поэтому мы с Мехрибан ханым и приехали. Большая часть работ уже проделана. Работа, которая будет проделана на очередном этапе, придаст еще больший импульс развитию Балаханы", - отметил глава государства.