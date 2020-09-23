Президент Ильхам Алиев: Нефть в Азербайджане служит улучшению благосостояния людей

Нефть в Азербайджане служит улучшению благосостояния людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Балаханы после ознакомления с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке.

"Я неоднократно говорил, еще в первые месяцы деятельности в качестве Президента я сказал, что мы должны превратить "черное золото" в человеческий капитал. Вот это "черное золото", превращенное в человеческий капитал. Мы использовали доходы от нефти на благосостояние, здоровье, комфорт, безопасность людей. Могу сказать, что сегодня этой политикой мы занимаем передовые места среди богатых нефтью стран в мировом масштабе. Ведущие международные финансовые структуры также отмечают, что нефть в Азербайджане служит улучшению благосостояния людей. Потому что сейчас сокращение бедности, безработицы является ярким примером этого. В богатых нефтью странах в некоторых случаях процветает безработица. Нищета, социальная несправедливость и другие проблемы приобрели в обществах этих стран серьезный характер. А в Азербайджане нефть служит благосостоянию народа, развитию нашей страны", - сказал глава государства.

По его словам, Балаханы и Бибиэйбат - самые древние нефтяные центры мира.

"Отсюда началась добыча нефти в мире. В настоящее время аналогичный проект реализуется в поселке Бибиэйбат. Там мы в первую очередь очистили Бибиэйбатскую бухту. Вы помните в каком состоянии она была? Страшно было смотреть, все черным-черно - вся земля черная, море черное, эти скважины, эти опоры черные, словно это была зона экологической катастрофы. Но сейчас там разбит парк. Некоторые соревнования Европейских игр мы провели там. Сейчас оттуда начинается марафон. Там созданы городок искусств и спортивный городок, крупнейший Дворец водных видов спорта нашей страны, бульвар. А второй этап - это благоустройство поселка Бибиэйбат, - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.