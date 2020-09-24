Армяне воруют у простых россиян миллионы под видом "лотереи"

На днях скончался бессменный ведущий "русского лото", Михаил Борисов, после чего ряд СМИ вспомнили кто и как пользовался имиджем успешного ведущего, покрывая свои махинации. А ведь государственное лотерея "русское лото", которое распространяется под брендом "Столото" почти с первых дней существования является вотчиной армянской мафии, которая зарабатывает нелегальные деньги на доверии простых россиян.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, основным бенефициаром "государственной" лотереи "Русское Лото" является армянский бизнесмен Армен Саркисян, женатый на дочери лужковского вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе. О том, что армяне превратили "русское лото" в самый обычный лохотрон стало известно в начале этого года, когда вспыхнул скандал, связанный с фиктивным выигрышем первого миллиарда в истории России, некоей пенсионеркой Надеждой Бартош.

Так она тогда описывала свой успех журналистам: "ТЦ уже закрывался, когда дочь предложила купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: с начала пачки, из середины и с конца", говорила "миллиардерша", воодушевив многих простых россиян купит на кровные деньги лотерейные билетики "Столото" в ближайшем ТЦ. Однако, недолго музыка играла.

Нехитрым способом журналисты тогда выяснили, что обычная пенсионерка, оказалась магнатом, за которой стоит целая армянская диаспора. Сначала СМИ выяснили, что ее сын, скрывающийся тогда в соцсетях под псевдонимом Алексей Романов оказался успешным молодым человеком 1990 года рождения, который еще 24 лет от роду раскатывал по миру на своем Ленд Ровере. Откуда у сыночки подмосковной пенсионерки такие суперкары? - начали задумываться блогеры. Изучив фотографии, через номер машины, который был не закрыт только на одном фото, было установлены данные ее сына. Бартош Алексей Алексеевич. Точно так же зовут владельца ООО "Шостка", целого рыбного хозяйства в Тверской области.

Странно, но некая Бартош Надежда Николаевна (видимо, тоже однофамилица победительницы в лотерее), является учредителем рыбного торгового дома "Царский осетр", который торгует икорочкой и является эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании "Caviar Court food processing" (Королевство Саудовская Аравия). Так прояснилось, что не такая уж бедная Прасковья из Подмосковья.

После этого начинается самое интересное: Журналисты узнали, что бывшим гендиректором ТД "Царский осетр", которым руководит Бартош, являлся некий армянин Сергей Караогланов. Если изучить его биографию, то становится понятно, что человек он непростой. Только в 6 здоровенных компаниях он был гендиректором, одной из которых является Торговый дом "Джермук", известный армянский бренд из одноименного города в Армении. Потомственный военный наследник огромной армянкой династии, Караогланов еще при Елцине был главой "Оборонэкспорта", распродавая российский военно-промышленный комплекс за рубеж. В одной из газетных статей его называют "патриотом Армении и московской мэрии времен Лужкова".

Так вот этот Сергей Караогланов был соучредителем с одним еще однофамильцем, Владимиром Караоглановым, видимо родственником, другой фирмы "СКВ Интернешнл".

Владимир Караогланов - это крупный московский застройщик, генеральный директор ЗАО "Стройсервис", а Сергей - его "военная крыша", которая занимается строительством военным.

И как-то так получилось, что Владимир Караогланов был членом правления ЗАО "Моспромстрой", крупнейшего московского застройщика отелей в лужковской Москве, и кучи всего остального вплоть до Храма Христа Спасителя. Так вот куратором Моспромстроя был один московский чиновник, скромный вице-мэр Иосиф Орджоникидзе, в ведении которого был весь гостиничный и игровой бизнес лужковской Москвы.

Так вот что интересно: родная дочь Иосифа Орджоникидзе, Эка, является родной женой Армена Саркисяна, владельца "Столото". Как говорится круг замкнулся. После этого цепочка армянской мафии, курирующей все государственные лотереи была раскрыта, Бартош оказалась не простой смертной, а подсадной уткой игровой империи армянской мафии.

Помимо прочего, каким то чудным образом, победителями этих лото чаще всего становились граждане армянской национальности. До Бартош, самый крупный (из известных) лотерейных миллионеров носил фамилию Бегракян.

В то время пока россияне верят в чудесные выигрыши простых тетушек из народа, а тем временем Саркисяны, Бегракяны и прочие Караоглановы наживают миллиарды используя чудовищные махинации.