https://news.day.az/politics/1273752.html Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания - ФОТО - ВИДЕО

Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания - ФОТО - ВИДЕО

Политика, 24 сентября 2020 17:22 328
Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания в рамках своего официального визита в Россию.

Day.Az представляет видео выступления Сахибы Гафаровой:

  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
  • Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания
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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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