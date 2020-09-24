https://news.day.az/politics/1273752.html Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания - ФОТО - ВИДЕО
Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания - ФОТО - ВИДЕО
Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова выступила в Совете Федерации Федерального Собрания в рамках своего официального визита в Россию.
Day.Az представляет видео выступления Сахибы Гафаровой:
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