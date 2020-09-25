Президент Ильхам Алиев: Для обеспечения устойчивого международного мира и безопасности необходимо положить конец оккупации

Согласно Повестке дня Целей устойчивого развития до 2030 года, "устойчивое развитие невозможно без мира, а мир невозможен без устойчивого развития". Для обеспечения устойчивого международного мира и безопасности необходимо положить конец оккупации. Необходимо обеспечить соблюдение норм и принципов международного права и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, такое мнение, в частности, высказал Президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент отметил, что более 30 лет около 20 процентов территории Азербайджана находится под оккупацией Армении. Армения, грубо нарушив Устав ООН, применила военную силу против Азербайджана, оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Армения осуществила на оккупированных территориях этническую чистку против азербайджанского населения. Все азербайджанское население было изгнано с оккупированных территорий. Армения совершила против азербайджанских гражданских лиц ряд военных преступлений и преступлений против человечности. Для того, чтобы избежать ответственности за оккупацию наших земель, Армения создала на этих территориях криминальный, террористический, самопровозглашенный режим.

В 1992 году Армения совершила Ходжалинский геноцид, в результате которого были убиты 613 мирных жителей, включая 106 женщин и 63 ребенка. Более десяти стран признали Ходжалинский геноцид. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана.