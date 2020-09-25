Армяне продолжают провокации против Азербайджана

Создавая фейковые профили в социальных сетях, армяне делятся недостоверной информацией и продолжают разведывательно-провокационную деятельность против Азербайджана.

Этим противник пытается настроить друг против друга две братские страны - Азербайджан и Турцию, отношения между которыми находятся на высочайшем уровне. Согласно информации, которой они делятся используя фейковые профили в соцсетях, Турция якобы сосредотачивает в Азербайджане террористов-ваххабитов из Сирии. Этой недостоверной информацией армяне пытаются ввести в заблуждение общественность двух стран, очернить азербайджано-турецкие отношения. В действительности же армянские спецслужбы работают над каналами доставки на оккупированные территории Азербайджана террористов из Ближнего Востока и других стран.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет кадры очередной фальсификации армян: